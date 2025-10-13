УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9695 відвідувачів онлайн
Новини Фото Затримання порушників кордону
762 5

Українець спробував незаконно перетнути кордон через Дністер на гумовому каяку, - його затримали. ФОТО

Прикордонники затримали чоловіка, який намагався незаконно перетнути державний кордон через річку Дністер на гумовому каяку.

Порушником виявився житель Полтавщини. До своєї "подорожі" він підготувався заздалегідь: придбав каяк і весло, зібрав кошик із необхідними речами — взуттям, павербанком та провіантом. Перед спробою перетину чоловік навіть проводив тренування на озері в Кременчуці, щоб відточити навички веслування, інформує Цензор.НЕТ.

Попри несприятливу погоду та сильну течію, він вирішив вирушити через річку, ризикуючи власним життям. Однак дістатися протилежного берега йому не вдалося - прикордонники оперативно помітили порушника та затримали ще на початку запливу.

На чоловіка склали адміністративний протокол за спробу незаконного перетину державного кордону.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

порушник кордону

Читайте: ДПСУ про перевірку боєготовності армії Білорусі: Змін у напрямку нашого кордону не фіксується

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6491) ухилянти (1206) Полтавська область (1251)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
БВЗП і готовий "морський котик"!!!
показати весь коментар
13.10.2025 15:22 Відповісти
В морскую пехоту. За клоунов голосовал и теперь смыться решил. Нет, так не выйдет
показати весь коментар
13.10.2025 15:42 Відповісти
До своєї "подорожі" він підготувався заздалегідь: придбав каяк і весло, зібрав кошик із необхідними речами - взуттям, павербанком та провіантом. Перед спробою перетину чоловік навіть проводив тренування на озері в Кременчуці, щоб відточити навички веслування, Джерело: https://censor.net/ua/p3579416

"Його батьки хотіли, щоб в них народилася дівчина, але ... "(за даними оперативників).
показати весь коментар
13.10.2025 15:49 Відповісти
коли західний кордон обороняється краще східного
показати весь коментар
13.10.2025 16:00 Відповісти
Два деда Мазая и "заяц".
показати весь коментар
13.10.2025 16:14 Відповісти
 
 