Українець спробував незаконно перетнути кордон через Дністер на гумовому каяку, - його затримали. ФОТО
Прикордонники затримали чоловіка, який намагався незаконно перетнути державний кордон через річку Дністер на гумовому каяку.
Порушником виявився житель Полтавщини. До своєї "подорожі" він підготувався заздалегідь: придбав каяк і весло, зібрав кошик із необхідними речами — взуттям, павербанком та провіантом. Перед спробою перетину чоловік навіть проводив тренування на озері в Кременчуці, щоб відточити навички веслування, інформує Цензор.НЕТ.
Попри несприятливу погоду та сильну течію, він вирішив вирушити через річку, ризикуючи власним життям. Однак дістатися протилежного берега йому не вдалося - прикордонники оперативно помітили порушника та затримали ще на початку запливу.
На чоловіка склали адміністративний протокол за спробу незаконного перетину державного кордону.
