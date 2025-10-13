РУС
Украинец попытался незаконно пересечь границу через Днестр на резиновом каяке - его задержали. ФОТО

Пограничники задержали мужчину, который пытался незаконно пересечь государственную границу через реку Днестр на резиновом каяке.

Нарушителем оказался житель Полтавщины. К своему "путешествию" он подготовился заранее: приобрел каяк и весло, собрал корзину с необходимыми вещами - обувью, павербанком и провиантом. Перед попыткой пересечения мужчина даже проводил тренировки на озере в Кременчуге, чтобы отточить навыки гребли, информирует Цензор.НЕТ.

Несмотря на неблагоприятную погоду и сильное течение, он решил отправиться через реку, рискуя своей жизнью. Но добраться до противоположного берега ему не удалось - пограничники оперативно заметили нарушителя и задержали еще в начале заплыва.

На мужчину составили административный протокол за попытку незаконного пересечения государственной границы.

нарушитель границы

БВЗП і готовий "морський котик"!!!
13.10.2025 15:22 Ответить
В морскую пехоту. За клоунов голосовал и теперь смыться решил. Нет, так не выйдет
13.10.2025 15:42 Ответить
До своєї "подорожі" він підготувався заздалегідь: придбав каяк і весло, зібрав кошик із необхідними речами - взуттям, павербанком та провіантом. Перед спробою перетину чоловік навіть проводив тренування на озері в Кременчуці, щоб відточити навички веслування, Джерело: https://censor.net/ua/p3579416

"Його батьки хотіли, щоб в них народилася дівчина, але ... "(за даними оперативників).
13.10.2025 15:49 Ответить
коли західний кордон обороняється краще східного
13.10.2025 16:00 Ответить
Два деда Мазая и "заяц".
13.10.2025 16:14 Ответить
 
 