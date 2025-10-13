Украинец попытался незаконно пересечь границу через Днестр на резиновом каяке - его задержали. ФОТО

Пограничники задержали мужчину, который пытался незаконно пересечь государственную границу через реку Днестр на резиновом каяке.

Нарушителем оказался житель Полтавщины. К своему "путешествию" он подготовился заранее: приобрел каяк и весло, собрал корзину с необходимыми вещами - обувью, павербанком и провиантом. Перед попыткой пересечения мужчина даже проводил тренировки на озере в Кременчуге, чтобы отточить навыки гребли, информирует Цензор.НЕТ.

Несмотря на неблагоприятную погоду и сильное течение, он решил отправиться через реку, рискуя своей жизнью. Но добраться до противоположного берега ему не удалось - пограничники оперативно заметили нарушителя и задержали еще в начале заплыва.

На мужчину составили административный протокол за попытку незаконного пересечения государственной границы.

