В Одесской области пограничники задержали 6 мужчин призывного возраста: они ехали в Молдову. ФОТО
Оперативные сотрудники Государственной пограничной службы Украины в Подольском районе Одесской области остановили микроавтобус, в котором следовал водитель и 6 мужчин призывного возраста. Водитель намеревался незаконно доставить пассажиров к приднестровскому сегменту украинско-молдавской границы.
Как выяснилось, водитель по указанию организатора - админа телеграм-канала подсаживал клиентов в авто из определенных мест сбора в Киевской области и вез в направлении госграницы, информирует Цензор.НЕТ.
Стоимость такой поездки для каждого составляла 8 тысяч долларов США. Не имея никаких гарантий успешной переправки, мужчины заранее оплатили указанную сумму на крипто кошелек организатора. Однако, пограничники помешали намерениям нарушителей.
Причастность водителя к противоправной деятельности устанавливается. В отношении шестерых жителей Луганской, Харьковской, Донецкой и Днепропетровской областей составлены протоколы о совершении ими админправонарушения.
