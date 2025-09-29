РУС
В Одесской области пограничники задержали 6 мужчин призывного возраста: они ехали в Молдову. ФОТО

Оперативные сотрудники Государственной пограничной службы Украины в Подольском районе Одесской области остановили микроавтобус, в котором следовал водитель и 6 мужчин призывного возраста. Водитель намеревался незаконно доставить пассажиров к приднестровскому сегменту украинско-молдавской границы.

Как выяснилось, водитель по указанию организатора - админа телеграм-канала подсаживал клиентов в авто из определенных мест сбора в Киевской области и вез в направлении госграницы, информирует Цензор.НЕТ.

Стоимость такой поездки для каждого составляла 8 тысяч долларов США. Не имея никаких гарантий успешной переправки, мужчины заранее оплатили указанную сумму на крипто кошелек организатора. Однако, пограничники помешали намерениям нарушителей.

Причастность водителя к противоправной деятельности устанавливается. В отношении шестерых жителей Луганской, Харьковской, Донецкой и Днепропетровской областей составлены протоколы о совершении ими админправонарушения.

Мабуть, на вибори у Молдову???
29.09.2025 16:01 Ответить
Так, підтримати Санду і надавати люлей проросійським посіпакам
29.09.2025 16:21 Ответить
Ось через таких сцикунів завод в Арзамасі досі й робить ракети, якими обстрілюють Україну. А якби всі пішли в ТЦК...
29.09.2025 16:03 Ответить
І шо було б, завод в арзамасі провалився б крізь землю і перестав ракети робити, бо всі пішли в тцк? А от якби та в роті виросли гриби...не завадило б таким як ти похмелятися чи пігулку випити, перш ніж коменти строчити.
29.09.2025 16:18 Ответить
Ага, чекаєш бурятів.
29.09.2025 16:28 Ответить
Втікали до Молдови а приїхали до ТЦК. Яка чудова "роад сторі".
29.09.2025 16:14 Ответить
Це ще не все. Продовження буде...
29.09.2025 16:18 Ответить
 
 