На Одещині прикордонники затримали 6 чоловіків призовного віку: вони їхали до Молдови. ФОТО

Оперативні співробітники Державної прикордонної служби України в Подільському районі Одещини зупинили мікроавтобус, в якому прямував водій та 6 чоловіків призовного віку. Керманич мав намір незаконно доставити пасажирів до придністровського сегмента українсько-молдовського кордону.

Як з’ясувалося, водій за вказівкою організатора – адміна телеграм-каналу підсаджував клієнтів в авто з визначених місцях збору в Київській області та віз в напрямку держрубежу, інформує Цензор.НЕТ.

Вартість такої поїздки для кожного становила 8 тисяч доларів США. Не маючи жодних гарантій успішного переправлення, чоловіки наперед сплатили вказану суму на криптогаманець організатора. Однак, прикордонники завадили намірам порушників.

Причетність водія до протиправної діяльності встановлюється. Щодо шістьох мешканців Луганської, Харківської, Донецької та Дніпропетровської областей складено протоколи про вчинення ними адмінправопорушення.

ухилянти

Також дивіться: На Буковині викрито та припинено підпільне виробництво тютюну, який реалізовували по всій країні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Мабуть, на вибори у Молдову???
29.09.2025 16:01 Відповісти
Так, підтримати Санду і надавати люлей проросійським посіпакам
29.09.2025 16:21 Відповісти
Ось через таких сцикунів завод в Арзамасі досі й робить ракети, якими обстрілюють Україну. А якби всі пішли в ТЦК...
29.09.2025 16:03 Відповісти
І шо було б, завод в арзамасі провалився б крізь землю і перестав ракети робити, бо всі пішли в тцк? А от якби та в роті виросли гриби...не завадило б таким як ти похмелятися чи пігулку випити, перш ніж коменти строчити.
29.09.2025 16:18 Відповісти
Ага, чекаєш бурятів.
29.09.2025 16:28 Відповісти
Втікали до Молдови а приїхали до ТЦК. Яка чудова "роад сторі".
29.09.2025 16:14 Відповісти
Це ще не все. Продовження буде...
29.09.2025 16:18 Відповісти
 
 