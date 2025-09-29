На Одещині прикордонники затримали 6 чоловіків призовного віку: вони їхали до Молдови. ФОТО

Оперативні співробітники Державної прикордонної служби України в Подільському районі Одещини зупинили мікроавтобус, в якому прямував водій та 6 чоловіків призовного віку. Керманич мав намір незаконно доставити пасажирів до придністровського сегмента українсько-молдовського кордону.

Як з’ясувалося, водій за вказівкою організатора – адміна телеграм-каналу підсаджував клієнтів в авто з визначених місцях збору в Київській області та віз в напрямку держрубежу, інформує Цензор.НЕТ.

Вартість такої поїздки для кожного становила 8 тисяч доларів США. Не маючи жодних гарантій успішного переправлення, чоловіки наперед сплатили вказану суму на криптогаманець організатора. Однак, прикордонники завадили намірам порушників.

Причетність водія до протиправної діяльності встановлюється. Щодо шістьох мешканців Луганської, Харківської, Донецької та Дніпропетровської областей складено протоколи про вчинення ними адмінправопорушення.

