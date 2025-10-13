ДПСУ про перевірку боєготовності армії Білорусі: Змін у напрямку нашого кордону не фіксується

Попри заяви диктатора Олександра Лукашенка щодо раптової перевірки боєготовності збройних сил Білорусі, українська сторона не фіксує активної військової активності біля державного кордону, проте продовжує посилювати оборонні позиції на цьому напрямку.

Про це у телеефірі повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ну, це ж не вперше - вони перевіряють бойову готовність або нагнітають ситуацію через якісь окремі навчання окремих ланок своєї армії. Пам’ятаємо, нещодавно відбулися і спільні навчання з Росією", - зазначив Демченко.

За його словами, попри відсутність змін у прикордонні, білоруський напрямок залишається потенційно небезпечним.

"Як і раніше, цей напрямок, попри все - попри нагнітання, попри те, що Білорусь продовжує підтримувати Росію - маємо тверезо оцінювати ситуацію. Адже цей напрямок, ще раз зазначу, є для нас загрозливим. І ми маємо продовжувати нарощувати наші оборонні можливості, аби українські воїни могли протидіяти будь-якій загрозі, якщо така йтиме з Білорусі", - наголосив речник ДПСУ.

Він повідомив, що наразі українські прикордонники не фіксують переміщення білоруської техніки чи особового складу поблизу українського кордону.

"Якихось змін у напрямку нашого кордону ми не фіксуємо: ні переміщення техніки, ні переміщення особового складу, ні якоїсь активності підрозділів армії Білорусі у напрямку кордону з Україною - цього не спостерігається", - уточнив Демченко.

Водночас, за його словами, підрозділи розвідки та прикордонні загони перебувають у постійній готовності.

"І підрозділи розвідок, і прикордонні загони, які охороняють кордон з Білоруссю, постійно відстежують ситуацію для того, щоб ми могли вчасно відреагувати на будь-які ризики, якщо такі відбудуться в Білорусі", - підсумував речник.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що збройні сили Білорусі за наказом Лукашенка приведені у стан повної боєготовності. В Міноборони країни кажуть, що то перевірка.

