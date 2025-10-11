УКР
ДПСУ щодо перевірки боєготовності армії в Білорусі: Активності поряд з кордоном України немає

Ситуація на кордоні з Білоруссю

На кордоні України не спостерігається активність у зв’язку з перевіркою в Білорусі бойової готовності армії, однак потрібно готуватися до розвитку будь-яких подій.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

Так, на запитання щодо того, чи є загроза для України через перевірку готовності білоруської армії, Демченко відповів, що такі перевірки відбуваються вже не вперше, і це не припиняється.

Він наголосив, що Білорусь постійно нагнітатиме або ж погрожуватиме перевіркою боєготовності всієї армії чи окремих складових. Окрім того, будуть і спільні навчання з РФ. Проте треба тверезо оцінювати ситуацію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Небезпечно перетинати кордон із Білоруссю через непередбачуваність прикордонників, - ДПСУ

"Тому треба тверезо оцінювати, що відбувається на території Білорусі. І, власне, готуватися до розвитку будь-яких подій", - пояснив речник.

Крім того, він розповів, чи є на кордоні з Україною активність білоруських військ, і загалом, чи несе цей напрямок загрозу для нашої країни.

"Щоб заспокоїти, поряд з нашим кордоном якоїсь активності і раніше не було, і станом на сьогодні немає. В той же час цей напрямок для нас як і раніше загрозливий", - резюмував він.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Раніше повідомлялося, що Збройні сили Білорусі за наказом Олександра Лукашенка, який захопив владу в країні, приведені у стан повної бойової готовності.

Білорусь (8103) Держприкордонслужба ДПСУ (6486) кордон (4943)
а що скаже "любитель кави в Криму"?
показати весь коментар
11.10.2025 20:37 Відповісти
Знаємо,знаємо,бо вже проходили.

показати весь коментар
11.10.2025 20:42 Відповісти
Ви використовуєте фейкове зображення. Прикордонні стовпи Республіки Білорусь виглядають інакше.
показати весь коментар
11.10.2025 20:57 Відповісти
 
 