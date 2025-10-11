УКР
Збройні сили Білорусі за наказом Лукашенка приведені у стан повної боєготовності: в Міноборони країни кажуть, що то перевірка

армія РБ

Збройні сили Білорусі за наказом Олександра Лукашенка, який захопив владу в країні, приведені у стан повної бойової готовності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міноборони Білорусі.

Як зазначається, проводиться комплекс заходів щодо приведення військ у найвищий ступінь бойової готовності з метою перевірки.

"Ряд підрозділів збройних сил здійснять комплекс заходів щодо переведення у бойову готовність, висунуться у призначені райони та виконають заходи, визначені у розпорядженні", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Білорусі стартували навчання з мобілізаційної готовності

Більше інформації щодо раптової перевірки стану боєготовності армії Білорусі на цю мить немає.

