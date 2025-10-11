Збройні сили Білорусі за наказом Лукашенка приведені у стан повної боєготовності: в Міноборони країни кажуть, що то перевірка
Збройні сили Білорусі за наказом Олександра Лукашенка, який захопив владу в країні, приведені у стан повної бойової готовності.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міноборони Білорусі.
Як зазначається, проводиться комплекс заходів щодо приведення військ у найвищий ступінь бойової готовності з метою перевірки.
"Ряд підрозділів збройних сил здійснять комплекс заходів щодо переведення у бойову готовність, висунуться у призначені райони та виконають заходи, визначені у розпорядженні", - йдеться у повідомленні.
Більше інформації щодо раптової перевірки стану боєготовності армії Білорусі на цю мить немає.
Картоплю копати ?
Неси папин автомат и фуражку.
Папа миру грозить будет...
рыжийлысый и усатый Та-ра-кан!
Таракан, Таракан, Тараканище!
Скорее всего ничего не будет, но как например при сообщении о взрывных устройствах, 99% которых бывают ложными, нашим наверное придется держать недалеко от Белорусской границы несколько большее количество войск, что оркам уже какая никакая помощь от это гада.