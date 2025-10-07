УКР
Військові навчання в Білорусі
У Білорусі стартували навчання з мобілізаційної готовності

офіцери армії США відвідали навчання Запад-2025

У Білорусі 7 жовтня стартували щорічні навчання з мобілізаційної готовності, які триватимуть до 10 жовтня.

Про це повідомила пресслужба Міноборони країни, передає Цензор.НЕТ із посиланням на білоруські ЗМІ.

За інформацією відомства, метою заходів є вдосконалення злагодженості дій місцевих органів управління та організацій під час формування територіальних військ та загонів народного ополчення.

Особлива увага під час навчань приділятиметься підготовці посадових осіб виконкомів, військових комісаріатів, організацій та військовозобов’язаних у питаннях формування територіальних військ.

