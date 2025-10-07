РУС
В Беларуси стартовали учения по мобилизационной готовности

офицеры армии США посетили учения Запад-2025

В Беларуси 7 октября стартовали ежегодные учения по мобилизационной готовности, которые продлятся до 10 октября.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусские СМИ.

По информации ведомства, целью мероприятий является совершенствование слаженности действий местных органов управления и организаций при формировании территориальных войск и отрядов народного ополчения.

Особое внимание во время учений будет уделяться подготовке должностных лиц исполкомов, военных комиссариатов, организаций и военнообязанных в вопросах формирования территориальных войск.

