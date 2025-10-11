РУС
Новости Военные учения в Беларуси
1 945 14

Вооруженные силы Беларуси по приказу Лукашенко приведены в состояние полной боеготовности: в Минобороны страны говорят, что это проверка

армія РБ

Вооруженные силы Беларуси по приказу Александра Лукашенко, который захватил власть в стране, приведены в состояние полной боевой готовности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минобороны Беларуси.

Как отмечается, проводится комплекс мер по приведению войск в высшую степень боевой готовности с целью проверки.

"Ряд подразделений вооруженных сил осуществят комплекс мер по переводу в боевую готовность, выдвинутся в назначенные районы и выполнят мероприятия, определенные в распоряжении", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Беларуси стартовали учения по мобилизационной готовности

Больше информации о внезапной проверке состояния боеготовности армии Беларуси на данный момент нет.

Беларусь (8038) военные учения (3507)
+4
Коленька, сынок!
Неси папин автомат и фуражку.
Папа миру грозить будет...
11.10.2025 09:49 Ответить
+3
+3
приведені у стан повної бойової готовності.
Картоплю копати ?
11.10.2025 09:46 Ответить
Бульбошка,бульбошка,идем копать картошку !!))
11.10.2025 09:51 Ответить
Самозваного орка, лякають вагнерівці з пригожиним??
11.10.2025 10:31 Ответить
Не смішно. Ніколи не цікавилися, чим наші хлопці стримують кацапню? Чи зомбімарафон дивитесь?
11.10.2025 11:13 Ответить
можуть атакувати Україну. як зробили кацапи в 2022р. А в Україні всі й досі на планеті рожевих поні, бо кловуни.
11.10.2025 09:51 Ответить
Нащо їм Україну атакувати? Вони й так на ладан дихають.
11.10.2025 10:52 Ответить
ану сам подумай, включи мозк
11.10.2025 11:02 Ответить
Воно то логічно. Але він з 22-го петляє щоб прямо не вступати у війну, бо відношення до них потім буде інше в світі.
11.10.2025 11:14 Ответить
Ах тыж, рыжий лысый и усатый Та-ра-кан!
Таракан, Таракан, Тараканище!

Скорее всего ничего не будет, но как например при сообщении о взрывных устройствах, 99% которых бывают ложными, нашим наверное придется держать недалеко от Белорусской границы несколько большее количество войск, что оркам уже какая никакая помощь от это гада.
11.10.2025 10:09 Ответить
Може Окурок таки заставив Шуріка відкрити 2 фронт? Шурік,кажуть,ще в 22-му претендував на Волинську і Рівненську області...
11.10.2025 10:14 Ответить
Щуріка
11.10.2025 10:41 Ответить
Другий ******. Чергова Возняк, щоб ми на кордони сили тримали а не перекинули іх на схід.
11.10.2025 11:00 Ответить
ніт ,скоріше Польші провокацій підкинуть ...нехотілося б ...
11.10.2025 11:07 Ответить
 
 