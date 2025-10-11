Вооруженные силы Беларуси по приказу Лукашенко приведены в состояние полной боеготовности: в Минобороны страны говорят, что это проверка
Вооруженные силы Беларуси по приказу Александра Лукашенко, который захватил власть в стране, приведены в состояние полной боевой готовности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минобороны Беларуси.
Как отмечается, проводится комплекс мер по приведению войск в высшую степень боевой готовности с целью проверки.
"Ряд подразделений вооруженных сил осуществят комплекс мер по переводу в боевую готовность, выдвинутся в назначенные районы и выполнят мероприятия, определенные в распоряжении", - говорится в сообщении.
Больше информации о внезапной проверке состояния боеготовности армии Беларуси на данный момент нет.
Роман Демченко
11.10.2025 09:49
Bob Fayn
11.10.2025 09:46
Vik Tor
11.10.2025 09:51
Картоплю копати ?
Неси папин автомат и фуражку.
Папа миру грозить будет...
рыжийлысый и усатый Та-ра-кан!
Таракан, Таракан, Тараканище!
Скорее всего ничего не будет, но как например при сообщении о взрывных устройствах, 99% которых бывают ложными, нашим наверное придется держать недалеко от Белорусской границы несколько большее количество войск, что оркам уже какая никакая помощь от это гада.