Вооруженные силы Беларуси по приказу Лукашенко приведены в состояние полной боеготовности: в Минобороны страны говорят, что это проверка

Вооруженные силы Беларуси по приказу Александра Лукашенко, который захватил власть в стране, приведены в состояние полной боевой готовности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минобороны Беларуси.

Как отмечается, проводится комплекс мер по приведению войск в высшую степень боевой готовности с целью проверки.

"Ряд подразделений вооруженных сил осуществят комплекс мер по переводу в боевую готовность, выдвинутся в назначенные районы и выполнят мероприятия, определенные в распоряжении", - говорится в сообщении.

Больше информации о внезапной проверке состояния боеготовности армии Беларуси на данный момент нет.