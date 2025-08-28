УКР
Небезпечно перетинати кордон із Білоруссю через непередбачуваність прикордонників, - ДПСУ

кордон,білорусь

Державна прикордонна служба України попереджає про небезпеку незаконного перетину кордону з Білоруссю.

Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ставлення білоруських прикордонників до порушників залишається непередбачуваним.

За його словами, найбільше спроб нелегального виїзду з України фіксується на кордоні з Румунією, далі - з Молдовою. Найменше таких випадків зафіксовано на польській ділянці.

Демченко наголосив, що у більшості випадків порушники користуються послугами організованих груп, які прокладають маршрути, зокрема й через білоруський напрямок. Прикордонники застосовують різні технічні засоби для вчасного реагування на такі спроби.

Білорусь (8037) Держприкордонслужба ДПСУ (6364)
Порушник кордону - це зрадник і потенційний кацапський диверсант. Слід стріляти на ураження, а не накладати штрафи на 1800 гривень. Так само вчиняти з тими, хто перешкоджає роботі ТЦК і поліції. Війна - справа жорстка і безжальна. Інакше Україна загине від шмарклежуйсва влади у питанні мобілізації.
показати весь коментар
28.08.2025 16:02 Відповісти
100%! Але ж зараз набіжать ссикуни і почнуть писати про порушення їхніх ПРАВ )))
показати весь коментар
28.08.2025 16:06 Відповісти
на життя!!! Прав на життя. Не менше. І то фігня, що вони ладні вистрибнути з машини і здохнути на трасі.
показати весь коментар
28.08.2025 16:17 Відповісти
Від твого патріотизму і рішучості аж диван заскрипів. )
показати весь коментар
28.08.2025 16:29 Відповісти
3500 евро взяли с моего знакомого пограничники с украинской стороны
Их было трое в группе и единственная проблема в пересечении границы многим трудно собрать такую сумму. О каких расстрелах черт побери ты несешь?
показати весь коментар
28.08.2025 16:47 Відповісти
І чого ж не розстріляли всіляких міндічів і братів свириденка? Навіть штраф не виписали.
показати весь коментар
28.08.2025 16:50 Відповісти
********** стриляють у порушників? Це добре, наші хлопці набоі заощадять.
показати весь коментар
28.08.2025 16:13 Відповісти
І що їрмака теж розстріляли? Він туди мотається як електровіник
показати весь коментар
28.08.2025 16:30 Відповісти
 
 