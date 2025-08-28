Небезпечно перетинати кордон із Білоруссю через непередбачуваність прикордонників, - ДПСУ

Державна прикордонна служба України попереджає про небезпеку незаконного перетину кордону з Білоруссю.

Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ставлення білоруських прикордонників до порушників залишається непередбачуваним.

За його словами, найбільше спроб нелегального виїзду з України фіксується на кордоні з Румунією, далі - з Молдовою. Найменше таких випадків зафіксовано на польській ділянці.

Демченко наголосив, що у більшості випадків порушники користуються послугами організованих груп, які прокладають маршрути, зокрема й через білоруський напрямок. Прикордонники застосовують різні технічні засоби для вчасного реагування на такі спроби.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Виїзд чоловіків 18-22 років: черги на словацькому кордоні пояснюються закінченням сезону відпусток, - ДПСУ