Небезпечно перетинати кордон із Білоруссю через непередбачуваність прикордонників, - ДПСУ
Державна прикордонна служба України попереджає про небезпеку незаконного перетину кордону з Білоруссю.
Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, ставлення білоруських прикордонників до порушників залишається непередбачуваним.
За його словами, найбільше спроб нелегального виїзду з України фіксується на кордоні з Румунією, далі - з Молдовою. Найменше таких випадків зафіксовано на польській ділянці.
Демченко наголосив, що у більшості випадків порушники користуються послугами організованих груп, які прокладають маршрути, зокрема й через білоруський напрямок. Прикордонники застосовують різні технічні засоби для вчасного реагування на такі спроби.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Их было трое в группе и единственная проблема в пересечении границы многим трудно собрать такую сумму. О каких расстрелах черт побери ты несешь?