Опасно пересекать границу с Беларусью из-за непредсказуемости пограничников, - ГПСУ
Государственная пограничная служба Украины предупреждает об опасности незаконного пересечения границы с Беларусью.
Об этом заявил представитель ГПСУ Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, отношение белорусских пограничников к нарушителям остается непредсказуемым.
По его словам, больше всего попыток нелегального выезда из Украины фиксируется на границе с Румынией, далее - с Молдовой. Меньше всего таких случаев зафиксировано на польском участке.
Демченко отметил, что в большинстве случаев нарушители пользуются услугами организованных групп, которые прокладывают маршруты, в том числе и через белорусское направление. Пограничники применяют различные технические средства для своевременного реагирования на такие попытки.
Их было трое в группе и единственная проблема в пересечении границы многим трудно собрать такую сумму. О каких расстрелах черт побери ты несешь?