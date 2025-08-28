РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9355 посетителей онлайн
Новости Незаконное пересечение границы Ситуация на границе с Беларусью
1 624 11

Опасно пересекать границу с Беларусью из-за непредсказуемости пограничников, - ГПСУ

граница,беларусь

Государственная пограничная служба Украины предупреждает об опасности незаконного пересечения границы с Беларусью.

Об этом заявил представитель ГПСУ Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, отношение белорусских пограничников к нарушителям остается непредсказуемым.

По его словам, больше всего попыток нелегального выезда из Украины фиксируется на границе с Румынией, далее - с Молдовой. Меньше всего таких случаев зафиксировано на польском участке.

Демченко отметил, что в большинстве случаев нарушители пользуются услугами организованных групп, которые прокладывают маршруты, в том числе и через белорусское направление. Пограничники применяют различные технические средства для своевременного реагирования на такие попытки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Выезд мужчин 18-22 лет: очереди на словацкой границе объясняются окончанием сезона отпусков, - ГПСУ

Автор: 

Беларусь (7981) Госпогранслужба (6795)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
Порушник кордону - це зрадник і потенційний кацапський диверсант. Слід стріляти на ураження, а не накладати штрафи на 1800 гривень. Так само вчиняти з тими, хто перешкоджає роботі ТЦК і поліції. Війна - справа жорстка і безжальна. Інакше Україна загине від шмарклежуйсва влади у питанні мобілізації.
показать весь комментарий
28.08.2025 16:02 Ответить
+6
100%! Але ж зараз набіжать ссикуни і почнуть писати про порушення їхніх ПРАВ )))
показать весь комментарий
28.08.2025 16:06 Ответить
+4
********** стриляють у порушників? Це добре, наші хлопці набоі заощадять.
показать весь комментарий
28.08.2025 16:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Порушник кордону - це зрадник і потенційний кацапський диверсант. Слід стріляти на ураження, а не накладати штрафи на 1800 гривень. Так само вчиняти з тими, хто перешкоджає роботі ТЦК і поліції. Війна - справа жорстка і безжальна. Інакше Україна загине від шмарклежуйсва влади у питанні мобілізації.
показать весь комментарий
28.08.2025 16:02 Ответить
на життя!!! Прав на життя. Не менше. І то фігня, що вони ладні вистрибнути з машини і здохнути на трасі.
показать весь комментарий
28.08.2025 16:17 Ответить
Чого ти тут сидиш, "не сцикун", на фронт бігом, борець. Як ви вже бойові пєнси задрали всіх.
показать весь комментарий
28.08.2025 17:48 Ответить
Від твого патріотизму і рішучості аж диван заскрипів. )
показать весь комментарий
28.08.2025 16:29 Ответить
3500 евро взяли с моего знакомого пограничники с украинской стороны
Их было трое в группе и единственная проблема в пересечении границы многим трудно собрать такую сумму. О каких расстрелах черт побери ты несешь?
показать весь комментарий
28.08.2025 16:47 Ответить
І чого ж не розстріляли всіляких міндічів і братів свириденка? Навіть штраф не виписали.
показать весь комментарий
28.08.2025 16:50 Ответить
Таких не можна, та й персонажі типу Ihor Ihor #577453 побояться гавкати на панів зі зв'язками.
показать весь комментарий
28.08.2025 17:04 Ответить
Україна загине від таких аморальних свиней як ти, які бажають смерті власним громадянам сидячи на дивані. Ти нічим від русні не відрізняєшся, просто нічим. Вони розстрілють власних людей і ти свиня би розстрілював, бо ти жорстока тварина, викидиш совку, якій не місце в європейській Україні.
показать весь комментарий
28.08.2025 17:44 Ответить
********** стриляють у порушників? Це добре, наші хлопці набоі заощадять.
показать весь комментарий
28.08.2025 16:13 Ответить
І що їрмака теж розстріляли? Він туди мотається як електровіник
показать весь комментарий
28.08.2025 16:30 Ответить
 
 