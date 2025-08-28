Опасно пересекать границу с Беларусью из-за непредсказуемости пограничников, - ГПСУ

Государственная пограничная служба Украины предупреждает об опасности незаконного пересечения границы с Беларусью.

Об этом заявил представитель ГПСУ Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, отношение белорусских пограничников к нарушителям остается непредсказуемым.

По его словам, больше всего попыток нелегального выезда из Украины фиксируется на границе с Румынией, далее - с Молдовой. Меньше всего таких случаев зафиксировано на польском участке.

Демченко отметил, что в большинстве случаев нарушители пользуются услугами организованных групп, которые прокладывают маршруты, в том числе и через белорусское направление. Пограничники применяют различные технические средства для своевременного реагирования на такие попытки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Выезд мужчин 18-22 лет: очереди на словацкой границе объясняются окончанием сезона отпусков, - ГПСУ