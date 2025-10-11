ГПСУ о проверке боеготовности армии в Беларуси: Активности рядом с границей Украины нет
На границе Украины не наблюдается активность в связи с проверкой в Беларуси боевой готовности армии, однако нужно готовиться к развитию любых событий.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.
В частности, на вопрос о том, есть ли угроза для Украины из-за проверки готовности белорусской армии, Демченко ответил, что такие проверки происходят уже не впервые, и это не прекращается.
Он отметил, что Беларусь постоянно будет нагнетать или угрожать проверкой боеготовности всей армии или отдельных составляющих. Кроме того, будут и совместные учения с РФ. Однако надо трезво оценивать ситуацию.
"Поэтому надо трезво оценивать, что происходит на территории Беларуси. И, собственно, готовиться к развитию любых событий", - пояснил спикер.
Кроме того, он рассказал, есть ли на границе с Украиной активность белорусских войск, и в целом, несет ли это направление угрозу для нашей страны.
"Чтобы успокоить, рядом с нашей границей какой-то активности и раньше не было, и по состоянию на сегодня нет. В то же время это направление для нас по-прежнему угрожающее", - резюмировал он.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Беларуси по приказу Александра Лукашенко, который захватил власть в стране, приведены в состояние полной боевой готовности.
