Росія готує провокації з українськими полоненими у Білорусі, - Зеленський

Зеленський про полонених

Росія хоче привозити українських полонених у Білорусь і змушувати їх записувати відеозвернення до батьків, щоб створити тиск на Київ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з журналістами.

"Нам зрозуміло з даних Служби зовнішньої розвідки України, що хочуть робити росіяни. Вони хочуть наповнювати списки українців тільки зі свого боку, попри наш запит. І нам відомо, що вони хочуть привозити деяких полонених в Білорусь, примушувати їх записувати відеозвернення до батьків, немов українська влада не забирає: заберіть нас, ось ми в Білорусі, заберіть нас. Готуються такі російські провокації. Це просто спроба тиску на нас", - сказав Зеленський під час зустрічі з журналістами у середу.

Президент наголосив, що Україна робить усе, щоб були реалізовані всі попередні домовленості про обміни, і працює, щоб повернути додому всіх своїх людей.

