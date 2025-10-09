Росія готує провокації з українськими полоненими у Білорусі, - Зеленський
Росія хоче привозити українських полонених у Білорусь і змушувати їх записувати відеозвернення до батьків, щоб створити тиск на Київ.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з журналістами.
"Нам зрозуміло з даних Служби зовнішньої розвідки України, що хочуть робити росіяни. Вони хочуть наповнювати списки українців тільки зі свого боку, попри наш запит. І нам відомо, що вони хочуть привозити деяких полонених в Білорусь, примушувати їх записувати відеозвернення до батьків, немов українська влада не забирає: заберіть нас, ось ми в Білорусі, заберіть нас. Готуються такі російські провокації. Це просто спроба тиску на нас", - сказав Зеленський під час зустрічі з журналістами у середу.
Президент наголосив, що Україна робить усе, щоб були реалізовані всі попередні домовленості про обміни, і працює, щоб повернути додому всіх своїх людей.
