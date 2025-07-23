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Новини Ліквідація незалежності НАБУ та САП
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РФ спробує використати пов’язані з ухваленням закону №12414 протести для підриву здатності України чинити спротив, - ГУР

Фото з проведення акції проти закону щодо НАБУ та САП

Держава-агресор Росія, зокрема спецслужби та пропагандисти Кремля, ретельно та поглиблено вивчають ситуацію всередині України, щоб використати повʼязані з ухваленням Закону №12414 протести для підриву здатності нашої держави чинити спротив повномасштабній збройній російській агресії.

Про це заявили в Головному управлінні розвідки України, передає Цензор.НЕТ.

Так, за оцінками ГУР, Росія має намір дискредитувати Україну у світі, щоб послабити або зруйнувати підтримку Заходу збройної боротьби з агресором.

Усередині України Росія розглядає можливості скористатися суспільним невдоволенням з метою максимального загострення ситуації, використовуючи наявні ресурси впливу, зокрема інформаційні.

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"Для підняття градусу протестів, поглиблення поляризації та хаотизації українського суспільства, і, як наслідок, втрати стійкості держави під час екзистенційної війни, не виключені провокативні дії, інспіровані з москви.

ГУР МО України нагадує, що українська нація перебуває в умовах геноцидної війни, в якій агресор намагається всіма способами зруйнувати нашу державу, та закликає до виваженості в оцінках і діях", - наголосили в ГУР.

Також читайте: Що казав Зеленський про НАБУ. Підбірка цитат

Раніше повідомлялося, що у середу, 23 липня, у низці українських міст відбудуться мітинги через ухвалення Верховною Радою закону №12414 про фактичне знищення незалежності НАБУ та САП.

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

Автор: 

НАБУ (5217) провокація (787) росія (66816) САП (2339) ГУР (605)


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Топ коментарі
+28
Це означає, що всі причетні до ухвалення закону є ворожою агентурою.
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23.07.2025 18:20 Відповісти
+22
Всі хто виходять на протести- агенти кремля! Браво.
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23.07.2025 18:21 Відповісти
+20
Влада за то знала? Авжеж.
І всерівно утнула прутню?
Отже свідомо відіграла *****
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23.07.2025 18:18 Відповісти
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Для чого рашці давати повід?
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23.07.2025 18:17 Відповісти
Прийняттям цього закону.
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23.07.2025 18:43 Відповісти
Влада за то знала? Авжеж.
І всерівно утнула прутню?
Отже свідомо відіграла *****
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23.07.2025 18:18 Відповісти
А хто-хто це інспірує? Не зелена влада, плбючи на Конституцію і просто на честь і совість? Люди просто так протестувати йдуть? Чи вони, як джерело влади, повинні ковтати все лайно, що випускає влпда їм на голови?
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23.07.2025 18:20 Відповісти
Це означає, що всі причетні до ухвалення закону є ворожою агентурою.
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23.07.2025 18:20 Відповісти
Перефразую: Верховна Рада може використати ухвалення закону №12414 як інструмент для перерозподілу фінансових потоків у власних інтересах, для підриву здатності України чинити спротив.
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23.07.2025 18:21 Відповісти
Ага-ага, завтра офіційно введуть кріпацтво і теж треба буде мовчати і терпіти, щоб не підішрувати ворогу. Геніально!
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23.07.2025 18:21 Відповісти
Вже ввели 18-60
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23.07.2025 18:39 Відповісти
А то кімерсен нападе ( чук хєк hyj )
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23.07.2025 19:41 Відповісти
Всі хто виходять на протести- агенти кремля! Браво.
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23.07.2025 18:21 Відповісти
Ну да, такі так: 'кто нє с намі, тот - протів нас'. Нічого не змінилось з часів ВКП(б) ні в кацапії, ні в риго- зелених.
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23.07.2025 18:39 Відповісти
А може б гур нагадало владі що в умовах геноцидної війни не треба робити ***** ?
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23.07.2025 18:22 Відповісти
Наступного дня ГУР залишиться без зарплати. Все просто. Отака вона, "незалежність".
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23.07.2025 18:29 Відповісти
Именно так. Нужно разоблачить протестующих и их связи с Кремлем.
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23.07.2025 18:22 Відповісти
Війна - це мир.
Свобода - це рабство.
Незнання - сила.
Приїхали...
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23.07.2025 18:31 Відповісти
тут рашці і робити нічого не треба.. зелений лпідор все робить сам.
і немає що на народ нарікати. якби не народ, ще в б 22му році його за зелені яйця кадирівці б на майдані повісили
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23.07.2025 18:22 Відповісти
ГУР обслуговує 5-6 дЕфективних менеджерів які крадуть.
НАБУ вийшло на близьке оточення Зеленського .
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23.07.2025 18:24 Відповісти
РОСІЯ ХОЧЕ ВИКОРИСТАТИ СИТУАЦІЮ З НАБУ ТА САП ДЛЯ ПІДРИВУ ЗДАТНОСТІ УКРАЇНИ ОБОРОНЯТИСЯ - ГУР

23 липня, 2025, 17:34

ТОБТО уточнили в ГУР- НЕ МІТИНГУЙТЕ - ( мається на увазі- Просто задайте країну як сказала учора Юля Тимошенко у ВР під оавціїї СН та оПЗЖ )
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23.07.2025 18:27 Відповісти
Свинособака з діагнозом імбецила легко працевлаштовується гівнометом на балалайні.
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23.07.2025 18:49 Відповісти
Кретинізм мордовських даунів розчулює і тішить. )))
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23.07.2025 18:57 Відповісти
в ГУР додали
до своїх аргументів

.... для підняття градуса протестів, подальшої поляризації, хаотизації суспільства та втрати стійкості держави Москва може інспірувати "провокативні дії". У ГУР нагадали, що в Україні триває геноцидна війна, в якій агресор намагається всіма способами зруйнувати нашу державу. Там закликали до "виваженості в оцінках і діях".

не пройшло й доби як виходять на сценуі УСІ ВИКОНАВЦІ плану ***** - Портнова- медведчука
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23.07.2025 18:30 Відповісти
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23.07.2025 18:24 Відповісти
Тепер доведеться підписувати капітуляцію. Бо інакше "народні протести".
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23.07.2025 18:26 Відповісти
Ніхто так не підриває здатність України чинити спротив, як зелене лайно та його прислужники. Ганьба виродкам!
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23.07.2025 18:27 Відповісти
ГУР сидить на мівіні ОПи!!!
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23.07.2025 18:28 Відповісти
Этоь типа,давайте разайдемся по домам?А может отменить закон?
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23.07.2025 18:29 Відповісти
Тай дійсно-і для чого Зеленський дав повід Росії таке робити?-може Зеленський агент Росії?
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23.07.2025 18:30 Відповісти
Так нахіба ви це зробили?
Це якись свято маразму - ми наклали в своєму кафе купу лайна на стіл - тепер санстанція забере ліцензію за антисанітарію...
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23.07.2025 18:30 Відповісти
Тоді на@уя приймали клоуни?
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23.07.2025 18:31 Відповісти
Так почему ГУР не рассказал, что существует координация между оп и кремлем?
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23.07.2025 18:31 Відповісти
А чого ГУР непокоїть те, що зовсім байдуже Боневтіку ? Хто воює з ворогом на фронті до останнього патрону. Ну, звісно наш Боневтік з Мівіною за щоками . То якщо слугам-депутатам по барабану, то справа ГУР полягає в іншому - ліквідувати тих, кому країна по барабану, тобто саджати й саджати, як капусту. Новий сорт капусти буде - зєлєнська депутатка.
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23.07.2025 18:32 Відповісти
Так воно і є.
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23.07.2025 18:34 Відповісти
Тоді виходить що вони це навмисно зробили. Гниди
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23.07.2025 18:44 Відповісти
Повністю підтримую цю заяву і переконаний, що росіяни завжди намагаються використати ситуацію проти нас. Але хотів би запитати, чи ухвалення Закону №12414 теж є частиною російської спецоперації та спробою деморалізувати суспільство та спровокувати протести. І якщо це так, то дуже хочеться почути призвища тих провокаторів, які протягнули ухвалення Закону №12414 та спровокували протести по всій країні. Це теж російська агентура чи вітчизняні довбограї?
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23.07.2025 18:45 Відповісти
Просто парад зелених під@расів із самовикриттям.
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23.07.2025 18:45 Відповісти
Значить ті хто проголосував за нього,- чмосковські п*дараси!
А зелене гівно його підписало...
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23.07.2025 18:46 Відповісти
Подібним чином починався Майдан. Влада провокує суспільство, суспільство терпить, але настає момент і все!
В принципі, на то й розраховано! Адже команда ліквідаторів для того й отримала владу, щоб хаос, безлад, побільше жертв і руйнувань...
Ну, щоб па-пріколу і хоть паржьом...
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23.07.2025 18:46 Відповісти
будан не 3.14ди.....
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23.07.2025 18:46 Відповісти
о...муданов е-бал відкрив
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23.07.2025 18:50 Відповісти
В про іпсо і бурятів чого забули?
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23.07.2025 18:50 Відповісти
Всім давно відомо: зелена ПАДАЛЬ і опзж- це вороги України, і нам в тилу треба це знати і своєчасно "ліквідувати" повністю!!!!!!!!!!!!
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23.07.2025 18:53 Відповісти
Стійкість держави втрачається через космічну корупцію!!!
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23.07.2025 19:01 Відповісти
Ну так викличте всіх депутатів з 4-х тижневої відпустки, та проголосуйте за ростріл на місці за демонстрації проти влади. Ви ж цього хочете, правда ж?
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23.07.2025 19:02 Відповісти
Как что,то у нас война,а как беспредельничать,мародерить то это порядок.Мрази.
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23.07.2025 19:03 Відповісти
Ребятки из ГУР, а вы не опуели ли часом насовсем? Значит, уничтожение армии после 2019 г., закатывание ракетной программы в асфальт, разминирование, отводы, шаттлы, шашлычки и сердючки вместо военных парадов шли Украине на пользу, а протесты против парашной нечисти, оккупировавшей Банковую и ВР, идут типа во вред???
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23.07.2025 19:05 Відповісти
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23.07.2025 19:07 Відповісти
Усередині України Росія розглядає можливості скористатися суспільним невдоволенням з метою максимального загострення ситуації, використовуючи наявні ресурси впливу, зокрема інформаційні. Джерело: https://censor.net/ua/n3564901

ГУР не хоче принагідно пояснити, нахіба зебуїни приймають закони, які викликають справедливе суспільне невдолення???
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23.07.2025 19:12 Відповісти
Це означає, що 12414 потрібно негайно відмінити!
Бо цей закон - рашистська провокація!!!
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23.07.2025 19:14 Відповісти
зелені гниди
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23.07.2025 19:20 Відповісти
влада обосралася по вуха но нарід виний ви сидіть дома бо раша нападе стара пісня заграла новими зеленими барвами ви похер....ли соціальний договір люди все розуміли до вчора а потім просто зробили так всі закони нафіг ми грабували грабуємо і будемо грабувати а ви заткнить пельки так похамськи по грубому задля свого збагачення зарубали евроінтеграціб допомогу краінї як фінансову так і воену чи так було задуманоне не здали в 22 то здамо в 25 зате будемо з грошми Ви так низько пали що підакуєтє цій владі
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23.07.2025 19:24 Відповісти
А хто ж привід дав?🤔
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23.07.2025 19:46 Відповісти
Если завтра Ради примет решение отменить зарплаты и ввести работу за еду, то рф (кстати, Цензор, а почему с больших букв?) тоже попытается использовать протесты в своих целях
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23.07.2025 20:00 Відповісти
Якщо мовчки сприймати дії злочинців, що узурпували владу України - станемо частиною московії.
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23.07.2025 20:16 Відповісти
Це говорить про те, що Зеленський є провокатор що діє в інтересах ворога
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23.07.2025 20:34 Відповісти
Все зрозуміло з ГУР: це не слуги і Зєрмак зі своїми законами винні в тому що протести почалися, а народ винен, бо не хоче терпіти знищення України.
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23.07.2025 20:57 Відповісти
 
 