РФ спробує використати пов’язані з ухваленням закону №12414 протести для підриву здатності України чинити спротив, - ГУР
Держава-агресор Росія, зокрема спецслужби та пропагандисти Кремля, ретельно та поглиблено вивчають ситуацію всередині України, щоб використати повʼязані з ухваленням Закону №12414 протести для підриву здатності нашої держави чинити спротив повномасштабній збройній російській агресії.
Про це заявили в Головному управлінні розвідки України, передає Цензор.НЕТ.
Так, за оцінками ГУР, Росія має намір дискредитувати Україну у світі, щоб послабити або зруйнувати підтримку Заходу збройної боротьби з агресором.
Усередині України Росія розглядає можливості скористатися суспільним невдоволенням з метою максимального загострення ситуації, використовуючи наявні ресурси впливу, зокрема інформаційні.
"Для підняття градусу протестів, поглиблення поляризації та хаотизації українського суспільства, і, як наслідок, втрати стійкості держави під час екзистенційної війни, не виключені провокативні дії, інспіровані з москви.
ГУР МО України нагадує, що українська нація перебуває в умовах геноцидної війни, в якій агресор намагається всіма способами зруйнувати нашу державу, та закликає до виваженості в оцінках і діях", - наголосили в ГУР.
Раніше повідомлялося, що у середу, 23 липня, у низці українських міст відбудуться мітинги через ухвалення Верховною Радою закону №12414 про фактичне знищення незалежності НАБУ та САП.
Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.
Ввечері його підписав президент Зеленський.
Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.
У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.
Також у Києві розпочалась акція протесту.
У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.
Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.
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лпідор все робить сам.
і немає що на народ нарікати. якби не народ, ще в б 22му році його за зелені яйця кадирівці б на майдані повісили
НАБУ вийшло на близьке оточення Зеленського .
23 липня, 2025, 17:34
ТОБТО уточнили в ГУР- НЕ МІТИНГУЙТЕ - ( мається на увазі- Просто задайте країну як сказала учора Юля Тимошенко у ВР під оавціїї СН та оПЗЖ )
до своїх аргументів
.... для підняття градуса протестів, подальшої поляризації, хаотизації суспільства та втрати стійкості держави Москва може інспірувати "провокативні дії". У ГУР нагадали, що в Україні триває геноцидна війна, в якій агресор намагається всіма способами зруйнувати нашу державу. Там закликали до "виваженості в оцінках і діях".
не пройшло й доби як виходять на сценуі УСІ ВИКОНАВЦІ плану ***** - Портнова- медведчука
Це якись свято маразму - ми наклали в своєму кафе купу лайна на стіл - тепер санстанція забере ліцензію за антисанітарію...
А зелене гівно його підписало...
В принципі, на то й розраховано! Адже команда ліквідаторів для того й отримала владу, щоб хаос, безлад, побільше жертв і руйнувань...
Ну, щоб па-пріколу і хоть паржьом...
ГУР не хоче принагідно пояснити, нахіба зебуїни приймають закони, які викликають справедливе суспільне невдолення???
Бо цей закон - рашистська провокація!!!