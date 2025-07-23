Студентка КНУ відмовилася від відвідування занять викладачок-"слуг народу" Забуранної і Шпак, які голосували за закон про знищення НАБУ і САП

Студентка 1 курсу магістратури Інституту публічного управління та державної служби КНУ ім. Шевченка Оксана Паращак заявила, що у списку депутатів, які проголосували за рішення №12414 є викладачі Київського національного університету імені Тараса Шевченка - Любов Шпак та Леся Забуранна, і наголосила, що відмовляється відвідувати їхні заняття.

Як передає Цензор.НЕТ, про це студентка повідомила на фейсбук-сторінці.

"Так, ви все правильно зрозуміли: саме ці запроданки, які підтримали фактичне знищення незалежності НАБУ і САП і повертають Україну в часи Януковича, "викладають" студентам – майбутнім держуправлінцям.

Я, студентка Інституту публічного управління та державної служби 1 курсу магістратури заочної форми навчання, де викладають депутати, які продали свій голос за #12414, категорично відмовляюся від занять Забуранної і Шпак і ВИМАГАЮ не нав'язувати мені їх у розклад у наступному семестрі", - написала студентка.

Крім того, вона закликала студентів тка само відмовитися від занять із цими викладачами.

"Закликаю студентів виступати проти появи Шпак і Забуранної у розкладі, їхніх помічників, які незаконно ведуть (без)діяльність в інституті та організовують навчальний процес виключно в інтересах депутаток. Закликаю студентів не дати тим, хто нищить антикорупційну систему, промивати вам мізки. Якщо ви себе, звісно, хоч трохи поважаєте", - додала вона.

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Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.