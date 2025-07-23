УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12831 відвідувач онлайн
Новини Ліквідація незалежності НАБУ та САП
1 844 22

Студентка КНУ відмовилася від відвідування занять викладачок-"слуг народу" Забуранної і Шпак, які голосували за закон про знищення НАБУ і САП

вр

Студентка 1 курсу магістратури Інституту публічного управління та державної служби КНУ ім. Шевченка Оксана Паращак заявила, що у списку депутатів, які проголосували за рішення №12414 є викладачі Київського національного університету імені Тараса Шевченка - Любов Шпак та Леся Забуранна, і наголосила, що відмовляється відвідувати їхні заняття.

Як передає Цензор.НЕТ, про це студентка повідомила на фейсбук-сторінці.

"Так, ви все правильно зрозуміли: саме ці запроданки, які підтримали фактичне знищення незалежності НАБУ і САП і повертають Україну в часи Януковича, "викладають" студентам – майбутнім держуправлінцям.

Я, студентка Інституту публічного управління та державної служби 1 курсу магістратури заочної форми навчання, де викладають депутати, які продали свій голос за #12414, категорично відмовляюся від занять Забуранної і Шпак і ВИМАГАЮ не нав'язувати мені їх у розклад у наступному семестрі", - написала студентка.

Студентка КНУ Оксана Паращак про НАБУ і САП

Крім того, вона закликала студентів тка само відмовитися від занять із цими викладачами.

"Закликаю студентів виступати проти появи Шпак і Забуранної у розкладі, їхніх помічників, які незаконно ведуть (без)діяльність в інституті та організовують навчальний процес виключно в інтересах депутаток. Закликаю студентів не дати тим, хто нищить антикорупційну систему, промивати вам мізки. Якщо ви себе, звісно, хоч трохи поважаєте", - додала вона.

Також читайте: Жодні зміни в законодавстві не мають відкочувати країну назад у розвитку та євроінтеграції, - заява Leleka Foundation Ukraine

Студентка КНУ Оксана Паращак про НАБУ і САП

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

Автор: 

НАБУ (5217) САП (2277)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+7
1-й курс магістратури. Тобто, за плечима, як мінімум, 4 роки бакалаврату.

Але реально молодець дівчина. ЗЕлених та їх симпатиків треба кенселити всюди, де можливо.
показати весь коментар
23.07.2025 15:44 Відповісти
+6
1-й курс ! Друзі, ця дівчина сміливіша за інших ? Чи вона відповідальна за долю своєї країни, і їй не ПОФІГ де вона житиме, як нам ? Друзі, рівняння на цю сміливицю !
показати весь коментар
23.07.2025 15:39 Відповісти
+6
Той випадок, коли учень перевершив "вчителів".
показати весь коментар
23.07.2025 15:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
1-й курс ! Друзі, ця дівчина сміливіша за інших ? Чи вона відповідальна за долю своєї країни, і їй не ПОФІГ де вона житиме, як нам ? Друзі, рівняння на цю сміливицю !
показати весь коментар
23.07.2025 15:39 Відповісти
1-й курс магістратури. Тобто, за плечима, як мінімум, 4 роки бакалаврату.

Але реально молодець дівчина. ЗЕлених та їх симпатиків треба кенселити всюди, де можливо.
показати весь коментар
23.07.2025 15:44 Відповісти
заочної магістратури.
але, звісно молодець.
завтра, цю ініціативу підхоплять інші інститути кну. після завтра біля красного корпусу буде купа інтелектуальної еліти україни.
подивимось, як відреагує ректорат.
формально привід для звільнення є: недовіра студентського самоврядування.
показати весь коментар
23.07.2025 15:44 Відповісти
Той випадок, коли учень перевершив "вчителів".
показати весь коментар
23.07.2025 15:41 Відповісти
кну відомо своїм революційним студентським двіжем.
подивимось на рішення бугрова.
показати весь коментар
23.07.2025 15:41 Відповісти
Рішення буде: відрахувати зі складу студентів.
показати весь коментар
23.07.2025 15:46 Відповісти
Скоріш за все.
показати весь коментар
23.07.2025 15:48 Відповісти
в кну важко вступити.
але, ще важче вилетіти.
треба бути зовсім відбитим наглухо дахоїдом.
і, в кну дуже потужна студентська рада.
показати весь коментар
23.07.2025 15:50 Відповісти
Все простіше. КНУ закриє на це очі. А коли дівчина закінчить, може й з червоним дипломом - то за профілем роботу не знайде.
показати весь коментар
23.07.2025 15:48 Відповісти
як що, 1 курс, то вона тільки вступила.
вчитися, ще два роки.
через два роки, зелені дегенерати мародери, або повтікають, або будуть мати поганий настрій та синє око.
показати весь коментар
23.07.2025 15:53 Відповісти
Цікаво як депутатки,які мають бути в парламенті,та займатись державними справами,встигають викладати у КНУ, вони що не з'являються на робочхі місця у раді,а зп їм нараховується як за повний місяць праці,і в КНУ вони теж отримають гроші як викладачі?
показати весь коментар
23.07.2025 15:49 Відповісти
Так же як і Свириденко...
показати весь коментар
23.07.2025 15:53 Відповісти
Лише одна... Шкода розумну людину.
показати весь коментар
23.07.2025 15:49 Відповісти
Круто, сподіваюся її підтримають інші студенти.
показати весь коментар
23.07.2025 15:50 Відповісти
Це список ворогів України,які руйнують її з середини.
Скажіть,а як можна однією дупою два стільця накрити та ще в різних місцях.Викладати,в Раді не бути,не голосувати,або сидіти в ВР,значить не викладати?
показати весь коментар
23.07.2025 15:51 Відповісти
Дівчина звісно молодець, вважаю що її потрібно підтримати, якщо знайду її в соціальних мережах обов'язково напишу відповідний пост...
показати весь коментар
23.07.2025 15:51 Відповісти
Усім хто голосував за цей закон наліпки з номером закону щоб люди знали кому дякувать чому ми не ЄС
показати весь коментар
23.07.2025 15:53 Відповісти
Молодець! Тепер тримайся! Почнеться,без сумніву ....."доброзичливе " відношення вчителів, прискіпливе вивчення біографії та родичів, шукання зв'язків з ФСБ та Порошенко...Може справу заведуть....про сексуальні домагання до якогось проректора...Тримайся,дівчино!!
показати весь коментар
23.07.2025 16:00 Відповісти
Прибиральниця припинила прибирати, кіт Васька став гидити в капці господареві, а у нас взагалі світлофор перестав працювати)
Хаос взагалі в Україні, і все тому, що Зе розігнав корупціонерів)
показати весь коментар
23.07.2025 16:00 Відповісти
твой зе-чмоня в жопу целует коррупционеров и яйца некоторым лижет
показати весь коментар
23.07.2025 16:12 Відповісти
зе ублюдков нужно гнать из нашей жизни вместе с кацапами. а потом полная люстрация тех кто был при власти с 2015 по 2025. всех без исключения
показати весь коментар
23.07.2025 16:09 Відповісти
Ну проголосували, щоб НАБУ та САП підпорядковувалися генпрокурору-- в чому проблема? Може генпрокурор не має також втручатися в діяльність СБУ, поліції, ДБР і він взагалі не потрібен? Мені здається, що НАБУ та САП фактично з народження перетворилося на таку собі сінекуру, недоторкану з політичних та популістичних міркувань (до речі, як і антикорупційні громадські організації, які просто продають грантові гроші). Де результати їхньої діяльності (такі, щоб дійсно сотрясли суспільство). Економічна віддача від їхньої діяльності добре якщо становить відсотків десять від витрачених на них бюджетних і грантових грошей. Я взагалі проти, щоб в державному секторі десь середня зарплатня перевищувала середній показник по країні більше, ніж в 2-3 рази, бо інакше на цей 'мед' дуже швидко злітається всіляка погань, причому у великій кількості. Зараз в суспільстві на слуху тисячі ухилянтів, які якось опинилися за кордоном; але там же на 100% факти корупції (чиновників всіляких держустанов, які видають довідки та відправляють 'у відрядження', тцк, приклрдонників, поліції, медзакладів), причому в масовій кількості. Ну і де НАБУ з САП?
показати весь коментар
23.07.2025 16:20 Відповісти
 
 