Жодні зміни в законодавстві не мають відкочувати країну назад у розвитку та євроінтеграції, - заява Leleka Foundation Ukraine

Благодійний фонд Leleka Foundation Ukraine висловився стосовно ухвалення закону про обмеження незалежності НАБУ та САП.

Про це йдеться у заяві на фейсбук-сторінці Leleka Foundation Ukraine, передає Цензор.НЕТ.

"Українська команда "Лелеки" не працює в умовах сферичного вакууму. Тому сьогодні вважаємо за потрібне сказати наступне:

Жодні зміни в законодавстві не мають відкочувати країну та суспільство назад у розвитку та євроінтеграції, за які вже сплачено страшною ціною. Спроби запроваджувати деструктивні зміни, на нашу думку, розколюють країну та призводять до зневіри громадян. Як відомо, розколу українців за всіма можливими лініями хочуть росіяни. А зневіра, як кажуть сучасні класики, це зло. Мирні зібрання громадян можуть відбуватися і за умов воєнного стану. Пам’ятайте про це, дійте згідно з совістю і майте право на висловлення незгоди проти всього, що відкочує нас назад або робить хоч на крихту подібнішими до нашого ворога. А також, будь ласка, завжди майте з собою турнікет. Ми, як і ви, засмучені та роздратовані. Але давайте пам’ятати, що фронт попри все лишається в пріоритеті. Тож ми працюємо та просимо вас і надалі підтримувати нашу роботу, роботу інших фахових благодійних команд або конкретні підрозділи безпосередньо. Ні вчора, ні сьогодні ми не побачили менше запитів з передової. Не чути голоси молодих людей – погана ідея для української влади, доведено історією. Тільки разом ми все неодмінно подолаємо і захистимо майбутнє наших дітей у вільній та європейській державі. Тримаймо голови холодними", - йдеться в заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Серед нардепів, які голосували за закон №12414 є ті, хто має статус підозрюваних в НАБУ, - Кривонос

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.