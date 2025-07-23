Никакие изменения в законодательстве не должны откатывать страну назад в развитии и евроинтеграции, - заявление Leleka Foundation Ukraine

Благотворительный фонд Leleka Foundation Ukraine высказался относительно принятия закона об ограничении независимости НАБУ и САП.

Об этом говорится в заявлении на фейсбук-странице Leleka Foundation Ukraine, передает Цензор.НЕТ.

"Украинская команда "Лелеки" не работает в условиях сферического вакуума. Поэтому сегодня считаем нужным сказать следующее:

Никакие изменения в законодательстве не должны откатывать страну и общество назад в развитии и евроинтеграции, за которые уже заплачено страшной ценой. Попытки вводить деструктивные изменения, по нашему мнению, раскалывают страну и приводят к разочарованию граждан. Как известно, раскола украинцев по всем возможным линиям хотят россияне. А неверие, как говорят современные классики, это зло. Мирные собрания граждан могут происходить и в условиях военного положения. Помните об этом, действуйте согласно совести и имейте право на выражение несогласия против всего, что откатывает нас назад или делает хоть на крошку похожими на нашего врага. А также, пожалуйста, всегда имейте с собой турникет. Мы, как и вы, расстроены и раздражены. Но давайте помнить, что фронт несмотря на все остается в приоритете. Поэтому мы работаем и просим вас и в дальнейшем поддерживать нашу работу, работу других профессиональных благотворительных команд или конкретные подразделения непосредственно. Ни вчера, ни сегодня мы не увидели меньше запросов с передовой. Не слышать голоса молодых людей - плохая идея для украинской власти, доказано историей. Только вместе мы все непременно преодолеем и защитим будущее наших детей в свободном и европейском государстве. Держим головы холодными", - говорится в заявлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Среди нардепов, которые голосовали за закон №12414 есть те, кто имеет статус подозреваемых в НАБУ, - Кривонос

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.