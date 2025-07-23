Студентка КНУ отказалась от посещения занятий преподавательниц-"слуг народа" Забуранной и Шпак, которые голосовали за закон о ликвидации НАБУ и САП
Студентка 1 курса магистратуры Института публичного управления и государственной службы КНУ им. Шевченко Оксана Паращак заявила, что в списке депутатов, проголосовавших за решение №12414 есть преподаватели Киевского национального университета имени Тараса Шевченко - Любовь Шпак и Леся Забуранная, и отметила, что отказывается посещать их занятия.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом студентка сообщила на фейсбук-странице.
"Да, вы все правильно поняли: именно эти запроданки, которые поддержали фактическое уничтожение независимости НАБУ и САП и возвращают Украину во времена Януковича, "преподают" студентам - будущим госуправленцам.
Я, студентка Института публичного управления и государственной службы 1 курса магистратуры заочной формы обучения, где преподают депутаты, которые продали свой голос за #12414, категорически отказываюсь от занятий Забуранной и Шпак и ТРЕБУЮ не навязывать мне их в расписание в следующем семестре", - написала студентка.
Кроме того, она призвала студентов так же отказаться от занятий с этими преподавателями.
"Призываю студентов выступать против появления Шпак и Забуранной в расписании, их помощников, которые незаконно ведут (без)деятельность в институте и организуют учебный процесс исключительно в интересах депутаток. Призываю студентов не дать тем, кто уничтожает антикоррупционную систему, промывать вам мозги. Если вы себя, конечно, хоть немного уважаете", - добавила она.
Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.
Вечером его подписал президент Зеленский.
Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.
В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.
Также в Киеве началась акция протеста.
В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.
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Але реально молодець дівчина. ЗЕлених та їх симпатиків треба кенселити всюди, де можливо.
але, звісно молодець.
завтра, цю ініціативу підхоплять інші інститути кну. після завтра біля красного корпусу буде купа інтелектуальної еліти україни.
подивимось, як відреагує ректорат.
формально привід для звільнення є: недовіра студентського самоврядування.
подивимось на рішення бугрова.
але, ще важче вилетіти.
треба бути зовсім відбитим наглухо дахоїдом.
і, в кну дуже потужна студентська рада.
вчитися, ще два роки.
через два роки, зелені дегенерати мародери, або повтікають, або будуть мати поганий настрій та синє око.
Скажіть,а як можна однією дупою два стільця накрити та ще в різних місцях.Викладати,в Раді не бути,не голосувати,або сидіти в ВР,значить не викладати?
Хаос взагалі в Україні, і все тому, що Зе розігнав корупціонерів)
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ЗЄльоной мразі - ігнор і бойкот !
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