Студентка КНУ отказалась от посещения занятий преподавательниц-"слуг народа" Забуранной и Шпак, которые голосовали за закон о ликвидации НАБУ и САП

Студентка 1 курса магистратуры Института публичного управления и государственной службы КНУ им. Шевченко Оксана Паращак заявила, что в списке депутатов, проголосовавших за решение №12414 есть преподаватели Киевского национального университета имени Тараса Шевченко - Любовь Шпак и Леся Забуранная, и отметила, что отказывается посещать их занятия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом студентка сообщила на фейсбук-странице.

"Да, вы все правильно поняли: именно эти запроданки, которые поддержали фактическое уничтожение независимости НАБУ и САП и возвращают Украину во времена Януковича, "преподают" студентам - будущим госуправленцам.

Я, студентка Института публичного управления и государственной службы 1 курса магистратуры заочной формы обучения, где преподают депутаты, которые продали свой голос за #12414, категорически отказываюсь от занятий Забуранной и Шпак и ТРЕБУЮ не навязывать мне их в расписание в следующем семестре", - написала студентка.

Кроме того, она призвала студентов так же отказаться от занятий с этими преподавателями.

"Призываю студентов выступать против появления Шпак и Забуранной в расписании, их помощников, которые незаконно ведут (без)деятельность в институте и организуют учебный процесс исключительно в интересах депутаток. Призываю студентов не дать тем, кто уничтожает антикоррупционную систему, промывать вам мозги. Если вы себя, конечно, хоть немного уважаете", - добавила она.

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Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.