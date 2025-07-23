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Новости Ликвидация независимости НАБУ и САП
2 025 25

Студентка КНУ отказалась от посещения занятий преподавательниц-"слуг народа" Забуранной и Шпак, которые голосовали за закон о ликвидации НАБУ и САП

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Студентка 1 курса магистратуры Института публичного управления и государственной службы КНУ им. Шевченко Оксана Паращак заявила, что в списке депутатов, проголосовавших за решение №12414 есть преподаватели Киевского национального университета имени Тараса Шевченко - Любовь Шпак и Леся Забуранная, и отметила, что отказывается посещать их занятия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом студентка сообщила на фейсбук-странице.

"Да, вы все правильно поняли: именно эти запроданки, которые поддержали фактическое уничтожение независимости НАБУ и САП и возвращают Украину во времена Януковича, "преподают" студентам - будущим госуправленцам.

Я, студентка Института публичного управления и государственной службы 1 курса магистратуры заочной формы обучения, где преподают депутаты, которые продали свой голос за #12414, категорически отказываюсь от занятий Забуранной и Шпак и ТРЕБУЮ не навязывать мне их в расписание в следующем семестре", - написала студентка.

Студентка КНУ Оксана Паращак о НАБУ и САП

Кроме того, она призвала студентов так же отказаться от занятий с этими преподавателями.

"Призываю студентов выступать против появления Шпак и Забуранной в расписании, их помощников, которые незаконно ведут (без)деятельность в институте и организуют учебный процесс исключительно в интересах депутаток. Призываю студентов не дать тем, кто уничтожает антикоррупционную систему, промывать вам мозги. Если вы себя, конечно, хоть немного уважаете", - добавила она.

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Студентка КНУ Оксана Паращак о НАБУ и САП

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

Автор: 

НАБУ (4344) САП (2124)


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Топ комментарии
+12
1-й курс магістратури. Тобто, за плечима, як мінімум, 4 роки бакалаврату.

Але реально молодець дівчина. ЗЕлених та їх симпатиків треба кенселити всюди, де можливо.
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23.07.2025 15:44 Ответить
+11
1-й курс ! Друзі, ця дівчина сміливіша за інших ? Чи вона відповідальна за долю своєї країни, і їй не ПОФІГ де вона житиме, як нам ? Друзі, рівняння на цю сміливицю !
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23.07.2025 15:39 Ответить
+8
Той випадок, коли учень перевершив "вчителів".
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23.07.2025 15:41 Ответить
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1-й курс ! Друзі, ця дівчина сміливіша за інших ? Чи вона відповідальна за долю своєї країни, і їй не ПОФІГ де вона житиме, як нам ? Друзі, рівняння на цю сміливицю !
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23.07.2025 15:39 Ответить
1-й курс магістратури. Тобто, за плечима, як мінімум, 4 роки бакалаврату.

Але реально молодець дівчина. ЗЕлених та їх симпатиків треба кенселити всюди, де можливо.
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23.07.2025 15:44 Ответить
заочної магістратури.
але, звісно молодець.
завтра, цю ініціативу підхоплять інші інститути кну. після завтра біля красного корпусу буде купа інтелектуальної еліти україни.
подивимось, як відреагує ректорат.
формально привід для звільнення є: недовіра студентського самоврядування.
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23.07.2025 15:44 Ответить
Той випадок, коли учень перевершив "вчителів".
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23.07.2025 15:41 Ответить
кну відомо своїм революційним студентським двіжем.
подивимось на рішення бугрова.
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23.07.2025 15:41 Ответить
Рішення буде: відрахувати зі складу студентів.
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23.07.2025 15:46 Ответить
Скоріш за все.
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23.07.2025 15:48 Ответить
в кну важко вступити.
але, ще важче вилетіти.
треба бути зовсім відбитим наглухо дахоїдом.
і, в кну дуже потужна студентська рада.
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23.07.2025 15:50 Ответить
Все простіше. КНУ закриє на це очі. А коли дівчина закінчить, може й з червоним дипломом - то за профілем роботу не знайде.
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23.07.2025 15:48 Ответить
як що, 1 курс, то вона тільки вступила.
вчитися, ще два роки.
через два роки, зелені дегенерати мародери, або повтікають, або будуть мати поганий настрій та синє око.
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23.07.2025 15:53 Ответить
Цікаво як депутатки,які мають бути в парламенті,та займатись державними справами,встигають викладати у КНУ, вони що не з'являються на робочхі місця у раді,а зп їм нараховується як за повний місяць праці,і в КНУ вони теж отримають гроші як викладачі?
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23.07.2025 15:49 Ответить
Так же як і Свириденко...
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23.07.2025 15:53 Ответить
Лише одна... Шкода розумну людину.
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23.07.2025 15:49 Ответить
Круто, сподіваюся її підтримають інші студенти.
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23.07.2025 15:50 Ответить
Це список ворогів України,які руйнують її з середини.
Скажіть,а як можна однією дупою два стільця накрити та ще в різних місцях.Викладати,в Раді не бути,не голосувати,або сидіти в ВР,значить не викладати?
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23.07.2025 15:51 Ответить
Дівчина звісно молодець, вважаю що її потрібно підтримати, якщо знайду її в соціальних мережах обов'язково напишу відповідний пост...
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23.07.2025 15:51 Ответить
Усім хто голосував за цей закон наліпки з номером закону щоб люди знали кому дякувать чому ми не ЄС
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23.07.2025 15:53 Ответить
Молодець! Тепер тримайся! Почнеться,без сумніву ....."доброзичливе " відношення вчителів, прискіпливе вивчення біографії та родичів, шукання зв'язків з ФСБ та Порошенко...Може справу заведуть....про сексуальні домагання до якогось проректора...Тримайся,дівчино!!
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23.07.2025 16:00 Ответить
Прибиральниця припинила прибирати, кіт Васька став гидити в капці господареві, а у нас взагалі світлофор перестав працювати)
Хаос взагалі в Україні, і все тому, що Зе розігнав корупціонерів)
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23.07.2025 16:00 Ответить
твой зе-чмоня в жопу целует коррупционеров и яйца некоторым лижет
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23.07.2025 16:12 Ответить
зе ублюдков нужно гнать из нашей жизни вместе с кацапами. а потом полная люстрация тех кто был при власти с 2015 по 2025. всех без исключения
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23.07.2025 16:09 Ответить
Ну проголосували, щоб НАБУ та САП підпорядковувалися генпрокурору-- в чому проблема? Може генпрокурор не має також втручатися в діяльність СБУ, поліції, ДБР і він взагалі не потрібен? Мені здається, що НАБУ та САП фактично з народження перетворилося на таку собі сінекуру, недоторкану з політичних та популістичних міркувань (до речі, як і антикорупційні громадські організації, які просто продають грантові гроші). Де результати їхньої діяльності (такі, щоб дійсно сотрясли суспільство). Економічна віддача від їхньої діяльності добре якщо становить відсотків десять від витрачених на них бюджетних і грантових грошей. Я взагалі проти, щоб в державному секторі десь середня зарплатня перевищувала середній показник по країні більше, ніж в 2-3 рази, бо інакше на цей 'мед' дуже швидко злітається всіляка погань, причому у великій кількості. Зараз в суспільстві на слуху тисячі ухилянтів, які якось опинилися за кордоном; але там же на 100% факти корупції (чиновників всіляких держустанов, які видають довідки та відправляють 'у відрядження', тцк, приклрдонників, поліції, медзакладів), причому в масовій кількості. Ну і де НАБУ з САП?
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23.07.2025 16:20 Ответить
Коли здається, то хрестяться...

.
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23.07.2025 16:22 Ответить
Молодець, дівчина !

ЗЄльоной мразі - ігнор і бойкот !

.
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23.07.2025 16:21 Ответить
все остальные студенты учатся лизать попу старшим
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23.07.2025 16:25 Ответить
 
 