РФ попытается использовать связанные с принятием закона №12414 протесты для подрыва способности Украины оказывать сопротивление, - ГУР

Государство-агрессор Россия, в частности спецслужбы и пропагандисты Кремля, тщательно и углубленно изучают ситуацию внутри Украины, чтобы использовать связанные с принятием Закона №12414 протесты для подрыва способности нашего государства сопротивляться полномасштабной вооруженной российской агрессии.

Об этом заявили в Главном управлении разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.

Так, по оценкам ГУР, Россия намерена дискредитировать Украину в мире, чтобы ослабить или разрушить поддержку Запада вооруженной борьбы с агрессором.



Внутри Украины Россия рассматривает возможности воспользоваться общественным недовольством с целью максимального обострения ситуации, используя имеющиеся ресурсы влияния, в частности информационные.

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"Для поднятия градуса протестов, углубления поляризации и хаотизации украинского общества, и, как следствие, потери устойчивости государства во время экзистенциальной войны, не исключены провокационные действия, инспирированные из Москвы.



ГУР МО Украины напоминает, что украинская нация находится в условиях геноцидной войны, в которой агрессор пытается всеми способами разрушить наше государство, и призывает к взвешенности в оценках и действиях", - отметили в ГУР.

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Ранее сообщалось, что в среду, 23 июля, в ряде украинских городов состоятся митинги из-за принятия Верховной Радой закона №12414 о фактическом уничтожении независимости НАБУ и САП.

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.