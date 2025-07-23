РФ попытается использовать связанные с принятием закона №12414 протесты для подрыва способности Украины оказывать сопротивление, - ГУР
Государство-агрессор Россия, в частности спецслужбы и пропагандисты Кремля, тщательно и углубленно изучают ситуацию внутри Украины, чтобы использовать связанные с принятием Закона №12414 протесты для подрыва способности нашего государства сопротивляться полномасштабной вооруженной российской агрессии.
Об этом заявили в Главном управлении разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.
Так, по оценкам ГУР, Россия намерена дискредитировать Украину в мире, чтобы ослабить или разрушить поддержку Запада вооруженной борьбы с агрессором.
Внутри Украины Россия рассматривает возможности воспользоваться общественным недовольством с целью максимального обострения ситуации, используя имеющиеся ресурсы влияния, в частности информационные.
"Для поднятия градуса протестов, углубления поляризации и хаотизации украинского общества, и, как следствие, потери устойчивости государства во время экзистенциальной войны, не исключены провокационные действия, инспирированные из Москвы.
ГУР МО Украины напоминает, что украинская нация находится в условиях геноцидной войны, в которой агрессор пытается всеми способами разрушить наше государство, и призывает к взвешенности в оценках и действиях", - отметили в ГУР.
Ранее сообщалось, что в среду, 23 июля, в ряде украинских городов состоятся митинги из-за принятия Верховной Радой закона №12414 о фактическом уничтожении независимости НАБУ и САП.
Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.
Вечером его подписал президент Зеленский.
Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.
В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.
Также в Киеве началась акция протеста.
В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.
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І всерівно утнула прутню?
Отже свідомо відіграла *****
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Приїхали...
лпідор все робить сам.
і немає що на народ нарікати. якби не народ, ще в б 22му році його за зелені яйця кадирівці б на майдані повісили
НАБУ вийшло на близьке оточення Зеленського .
23 липня, 2025, 17:34
ТОБТО уточнили в ГУР- НЕ МІТИНГУЙТЕ - ( мається на увазі- Просто задайте країну як сказала учора Юля Тимошенко у ВР під оавціїї СН та оПЗЖ )
до своїх аргументів
.... для підняття градуса протестів, подальшої поляризації, хаотизації суспільства та втрати стійкості держави Москва може інспірувати "провокативні дії". У ГУР нагадали, що в Україні триває геноцидна війна, в якій агресор намагається всіма способами зруйнувати нашу державу. Там закликали до "виваженості в оцінках і діях".
не пройшло й доби як виходять на сценуі УСІ ВИКОНАВЦІ плану ***** - Портнова- медведчука
Це якись свято маразму - ми наклали в своєму кафе купу лайна на стіл - тепер санстанція забере ліцензію за антисанітарію...
А зелене гівно його підписало...
В принципі, на то й розраховано! Адже команда ліквідаторів для того й отримала владу, щоб хаос, безлад, побільше жертв і руйнувань...
Ну, щоб па-пріколу і хоть паржьом...
ГУР не хоче принагідно пояснити, нахіба зебуїни приймають закони, які викликають справедливе суспільне невдолення???
Бо цей закон - рашистська провокація!!!