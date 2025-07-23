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Новости Ликвидация независимости НАБУ и САП
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РФ попытается использовать связанные с принятием закона №12414 протесты для подрыва способности Украины оказывать сопротивление, - ГУР

Фото с проведения акции против закона о НАБУ и САП

Государство-агрессор Россия, в частности спецслужбы и пропагандисты Кремля, тщательно и углубленно изучают ситуацию внутри Украины, чтобы использовать связанные с принятием Закона №12414 протесты для подрыва способности нашего государства сопротивляться полномасштабной вооруженной российской агрессии.

Об этом заявили в Главном управлении разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.

Так, по оценкам ГУР, Россия намерена дискредитировать Украину в мире, чтобы ослабить или разрушить поддержку Запада вооруженной борьбы с агрессором.

Внутри Украины Россия рассматривает возможности воспользоваться общественным недовольством с целью максимального обострения ситуации, используя имеющиеся ресурсы влияния, в частности информационные.

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"Для поднятия градуса протестов, углубления поляризации и хаотизации украинского общества, и, как следствие, потери устойчивости государства во время экзистенциальной войны, не исключены провокационные действия, инспирированные из Москвы.

ГУР МО Украины напоминает, что украинская нация находится в условиях геноцидной войны, в которой агрессор пытается всеми способами разрушить наше государство, и призывает к взвешенности в оценках и действиях", - отметили в ГУР.

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Ранее сообщалось, что в среду, 23 июля, в ряде украинских городов состоятся митинги из-за принятия Верховной Радой закона №12414 о фактическом уничтожении независимости НАБУ и САП.

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

НАБУ (4344) провокация (1464) россия (96657) САП (2124) ГУР (525)


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Топ комментарии
+21
Це означає, що всі причетні до ухвалення закону є ворожою агентурою.
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23.07.2025 18:20 Ответить
+17
Всі хто виходять на протести- агенти кремля! Браво.
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23.07.2025 18:21 Ответить
+13
Влада за то знала? Авжеж.
І всерівно утнула прутню?
Отже свідомо відіграла *****
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23.07.2025 18:18 Ответить
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Для чого рашці давати повід?
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23.07.2025 18:17 Ответить
Прийняттям цього закону.
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23.07.2025 18:43 Ответить
Влада за то знала? Авжеж.
І всерівно утнула прутню?
Отже свідомо відіграла *****
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23.07.2025 18:18 Ответить
А хто-хто це інспірує? Не зелена влада, плбючи на Конституцію і просто на честь і совість? Люди просто так протестувати йдуть? Чи вони, як джерело влади, повинні ковтати все лайно, що випускає влпда їм на голови?
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23.07.2025 18:20 Ответить
Це означає, що всі причетні до ухвалення закону є ворожою агентурою.
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23.07.2025 18:20 Ответить
Перефразую: Верховна Рада може використати ухвалення закону №12414 як інструмент для перерозподілу фінансових потоків у власних інтересах, для підриву здатності України чинити спротив.
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23.07.2025 18:21 Ответить
Ага-ага, завтра офіційно введуть кріпацтво і теж треба буде мовчати і терпіти, щоб не підішрувати ворогу. Геніально!
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23.07.2025 18:21 Ответить
Вже ввели 18-60
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23.07.2025 18:39 Ответить
Всі хто виходять на протести- агенти кремля! Браво.
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23.07.2025 18:21 Ответить
Ну да, такі так: 'кто нє с намі, тот - протів нас'. Нічого не змінилось з часів ВКП(б) ні в кацапії, ні в риго- зелених.
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23.07.2025 18:39 Ответить
А може б гур нагадало владі що в умовах геноцидної війни не треба робити ***** ?
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23.07.2025 18:22 Ответить
Наступного дня ГУР залишиться без зарплати. Все просто. Отака вона, "незалежність".
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23.07.2025 18:29 Ответить
Именно так. Нужно разоблачить протестующих и их связи с Кремлем.
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23.07.2025 18:22 Ответить
Війна - це мир.
Свобода - це рабство.
Незнання - сила.
Приїхали...
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23.07.2025 18:31 Ответить
тут рашці і робити нічого не треба.. зелений лпідор все робить сам.
і немає що на народ нарікати. якби не народ, ще в б 22му році його за зелені яйця кадирівці б на майдані повісили
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23.07.2025 18:22 Ответить
ГУР обслуговує 5-6 дЕфективних менеджерів які крадуть.
НАБУ вийшло на близьке оточення Зеленського .
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23.07.2025 18:24 Ответить
РОСІЯ ХОЧЕ ВИКОРИСТАТИ СИТУАЦІЮ З НАБУ ТА САП ДЛЯ ПІДРИВУ ЗДАТНОСТІ УКРАЇНИ ОБОРОНЯТИСЯ - ГУР

23 липня, 2025, 17:34

ТОБТО уточнили в ГУР- НЕ МІТИНГУЙТЕ - ( мається на увазі- Просто задайте країну як сказала учора Юля Тимошенко у ВР під оавціїї СН та оПЗЖ )
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23.07.2025 18:27 Ответить
Свинособака з діагнозом імбецила легко працевлаштовується гівнометом на балалайні.
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23.07.2025 18:49 Ответить
Кретинізм мордовських даунів розчулює і тішить. )))
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23.07.2025 18:57 Ответить
в ГУР додали
до своїх аргументів

.... для підняття градуса протестів, подальшої поляризації, хаотизації суспільства та втрати стійкості держави Москва може інспірувати "провокативні дії". У ГУР нагадали, що в Україні триває геноцидна війна, в якій агресор намагається всіма способами зруйнувати нашу державу. Там закликали до "виваженості в оцінках і діях".

не пройшло й доби як виходять на сценуі УСІ ВИКОНАВЦІ плану ***** - Портнова- медведчука
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23.07.2025 18:30 Ответить
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23.07.2025 18:24 Ответить
Тепер доведеться підписувати капітуляцію. Бо інакше "народні протести".
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23.07.2025 18:26 Ответить
Ніхто так не підриває здатність України чинити спротив, як зелене лайно та його прислужники. Ганьба виродкам!
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23.07.2025 18:27 Ответить
ГУР сидить на мівіні ОПи!!!
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23.07.2025 18:28 Ответить
Этоь типа,давайте разайдемся по домам?А может отменить закон?
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23.07.2025 18:29 Ответить
Тай дійсно-і для чого Зеленський дав повід Росії таке робити?-може Зеленський агент Росії?
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23.07.2025 18:30 Ответить
Так нахіба ви це зробили?
Це якись свято маразму - ми наклали в своєму кафе купу лайна на стіл - тепер санстанція забере ліцензію за антисанітарію...
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23.07.2025 18:30 Ответить
Тоді на@уя приймали клоуни?
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23.07.2025 18:31 Ответить
Так почему ГУР не рассказал, что существует координация между оп и кремлем?
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23.07.2025 18:31 Ответить
А чого ГУР непокоїть те, що зовсім байдуже Боневтіку ? Хто воює з ворогом на фронті до останнього патрону. Ну, звісно наш Боневтік з Мівіною за щоками . То якщо слугам-депутатам по барабану, то справа ГУР полягає в іншому - ліквідувати тих, кому країна по барабану, тобто саджати й саджати, як капусту. Новий сорт капусти буде - зєлєнська депутатка.
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23.07.2025 18:32 Ответить
Так воно і є.
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23.07.2025 18:34 Ответить
Тоді виходить що вони це навмисно зробили. Гниди
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23.07.2025 18:44 Ответить
Повністю підтримую цю заяву і переконаний, що росіяни завжди намагаються використати ситуацію проти нас. Але хотів би запитати, чи ухвалення Закону №12414 теж є частиною російської спецоперації та спробою деморалізувати суспільство та спровокувати протести. І якщо це так, то дуже хочеться почути призвища тих провокаторів, які протягнули ухвалення Закону №12414 та спровокували протести по всій країні. Це теж російська агентура чи вітчизняні довбограї?
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23.07.2025 18:45 Ответить
Просто парад зелених під@расів із самовикриттям.
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23.07.2025 18:45 Ответить
Значить ті хто проголосував за нього,- чмосковські п*дараси!
А зелене гівно його підписало...
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23.07.2025 18:46 Ответить
Подібним чином починався Майдан. Влада провокує суспільство, суспільство терпить, але настає момент і все!
В принципі, на то й розраховано! Адже команда ліквідаторів для того й отримала владу, щоб хаос, безлад, побільше жертв і руйнувань...
Ну, щоб па-пріколу і хоть паржьом...
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23.07.2025 18:46 Ответить
будан не 3.14ди.....
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23.07.2025 18:46 Ответить
о...муданов е-бал відкрив
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23.07.2025 18:50 Ответить
В про іпсо і бурятів чого забули?
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23.07.2025 18:50 Ответить
Всім давно відомо: зелена ПАДАЛЬ і опзж- це вороги України, і нам в тилу треба це знати і своєчасно "ліквідувати" повністю!!!!!!!!!!!!
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23.07.2025 18:53 Ответить
Стійкість держави втрачається через космічну корупцію!!!
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23.07.2025 19:01 Ответить
Ну так викличте всіх депутатів з 4-х тижневої відпустки, та проголосуйте за ростріл на місці за демонстрації проти влади. Ви ж цього хочете, правда ж?
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23.07.2025 19:02 Ответить
Как что,то у нас война,а как беспредельничать,мародерить то это порядок.Мрази.
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23.07.2025 19:03 Ответить
Ребятки из ГУР, а вы не опуели ли часом насовсем? Значит, уничтожение армии после 2019 г., закатывание ракетной программы в асфальт, разминирование, отводы, шаттлы, шашлычки и сердючки вместо военных парадов шли Украине на пользу, а протесты против парашной нечисти, оккупировавшей Банковую и ВР, идут типа во вред???
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23.07.2025 19:05 Ответить
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23.07.2025 19:07 Ответить
Усередині України Росія розглядає можливості скористатися суспільним невдоволенням з метою максимального загострення ситуації, використовуючи наявні ресурси впливу, зокрема інформаційні. Джерело: https://censor.net/ua/n3564901

ГУР не хоче принагідно пояснити, нахіба зебуїни приймають закони, які викликають справедливе суспільне невдолення???
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23.07.2025 19:12 Ответить
Це означає, що 12414 потрібно негайно відмінити!
Бо цей закон - рашистська провокація!!!
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23.07.2025 19:14 Ответить
 
 