Россия готовит провокации с украинскими пленными в Беларуси, - Зеленский

Зеленский о пленных

Россия хочет привозить украинских пленных в Беларусь и заставлять их записывать видеообращения к родителям, чтобы создать давление на Киев.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время встречи с журналистами.

"Нам понятно из данных Службы внешней разведки Украины, что хотят делать россияне. Они хотят наполнять списки украинцев только со своей стороны, несмотря на наш запрос. И нам известно, что они хотят привозить некоторых пленных в Беларусь, заставлять их записывать видеообращения к родителям, словно украинская власть не забирает: заберите нас, вот мы в Беларуси, заберите нас. Готовятся такие российские провокации. Это просто попытка давления на нас", - сказал Зеленский во время встречи с журналистами в среду.

Президент подчеркнул, что Украина делает все, чтобы были реализованы все предыдущие договоренности об обменах, и работает, чтобы вернуть домой всех своих людей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ попытается использовать связанные с принятием закона №12414 протесты для подрыва способности Украины оказывать сопротивление, - ГУР

 

Автор: 

та, ти ж вже дзвонив бульбадранику.
по братські доповів про вагнеровців.
що ще?

ой!
вибачаюсь.

заявив під час зустрічі з журналістами
09.10.2025 11:33 Ответить
Оманська Гнида мабуть подзвонив бульбофюреру

так само як злив операцію з вагнерівцями
09.10.2025 11:42 Ответить
 
 