Россия готовит провокации с украинскими пленными в Беларуси, - Зеленский

Россия хочет привозить украинских пленных в Беларусь и заставлять их записывать видеообращения к родителям, чтобы создать давление на Киев.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время встречи с журналистами.

"Нам понятно из данных Службы внешней разведки Украины, что хотят делать россияне. Они хотят наполнять списки украинцев только со своей стороны, несмотря на наш запрос. И нам известно, что они хотят привозить некоторых пленных в Беларусь, заставлять их записывать видеообращения к родителям, словно украинская власть не забирает: заберите нас, вот мы в Беларуси, заберите нас. Готовятся такие российские провокации. Это просто попытка давления на нас", - сказал Зеленский во время встречи с журналистами в среду.

Президент подчеркнул, что Украина делает все, чтобы были реализованы все предыдущие договоренности об обменах, и работает, чтобы вернуть домой всех своих людей.

