ГПСУ о проверке боеготовности армии Беларуси: Изменений в направлении нашей границы не фиксируется

Беларусь проверяет боеготовность армии

Несмотря на заявления диктатора Александра Лукашенко о внезапной проверке боеготовности вооруженных сил Беларуси, украинская сторона не фиксирует активной военной активности у государственной границы, однако продолжает усиливать оборонительные позиции на этом направлении.

Об этом в телеэфире сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ну, это же не впервые - они проверяют боевую готовность или нагнетают ситуацию через какие-то отдельные учения отдельных звеньев своей армии. Помним, недавно состоялись и совместные учения с Россией", - отметил Демченко.

По его словам, несмотря на отсутствие изменений в пограничье, белорусское направление остается потенциально опасным.

Читайте: ГПСУ о проверке боеготовности армии в Беларуси: Активности рядом с границей Украины нет

"По-прежнему это направление, несмотря на все - несмотря на нагнетание, несмотря на то, что Беларусь продолжает поддерживать Россию - должны трезво оценивать ситуацию. Ведь это направление, еще раз отмечу, является для нас угрожающим. И мы должны продолжать наращивать наши оборонительные возможности, чтобы украинские воины могли противодействовать любой угрозе, если таковая будет идти из Беларуси", - подчеркнул представитель ГПСУ.

Он сообщил, что сейчас украинские пограничники не фиксируют перемещения белорусской техники или личного состава вблизи украинской границы.

"Каких-то изменений в направлении нашей границы мы не фиксируем: ни перемещения техники, ни перемещения личного состава, ни какой-то активности подразделений армии Беларуси в направлении границы с Украиной - этого не наблюдается", - уточнил Демченко.

В то же время, по его словам, подразделения разведки и пограничные отряды находятся в постоянной готовности.

Также читайте: Россия готовит провокации с украинскими пленными в Беларуси, - Зеленский

"И подразделения разведок, и пограничные отряды, которые охраняют границу с Беларусью, постоянно отслеживают ситуацию для того, чтобы мы могли вовремя отреагировать на любые риски, если таковые произойдут в Беларуси", - подытожил спикер.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вооруженные силы Беларуси по приказу Лукашенко приведены в состояние полной боеготовности. В Минобороны страны говорят, что это проверка.

Треба пильнувати, на випадок, якщо білоруська армія за наказом Х-уйла спробує вторгнутися в Україну, щоб там не говорили, що білоруси не схочуть воювати проти України, але з тих, що воюють обабіч з обох сторін, з х-уйловської сторони загинуло 318 білорусів, а з української - 53. Вони сильно отруєні Московщиною ще задовго до Лукашенка, який царює 4-те десятиліття.
13.10.2025 12:59 Ответить
А 10км від кордону як?
Бо те саме твердили перед вторгненням,що "не фіксується" і війська навіть не виставили на цьому напрямку.
13.10.2025 13:11 Ответить
ДПСУ бачить тільки на кордоні...
