Пограничники сорвали очередной штурм оккупантов и уничтожили тяжелую технику россиян. ВИДЕО
В Донецкой области пограничники подразделения "Феникс" совместно с побратимами сорвали очередной штурм российских войск.
13 октября оккупанты попытались прорвать линию обороны и высадить десант в районе Владимировки и Шахово, используя танки и бронетехнику, информирует Цензор.НЕТ.
Благодаря слаженным действиям украинских пилотов штурм врага удалось остановить 1 танк, 1 БТР-Т, 3 бронемашины.
Еще два танка и шесть единиц техники поражены. Кроме того, ликвидировано и ранено около 50 оккупантов.
