Пограничники сорвали очередной штурм оккупантов и уничтожили тяжелую технику россиян. ВИДЕО

В Донецкой области пограничники подразделения "Феникс" совместно с побратимами сорвали очередной штурм российских войск.

13 октября оккупанты попытались прорвать линию обороны и высадить десант в районе Владимировки и Шахово, используя танки и бронетехнику, информирует Цензор.НЕТ.

Благодаря слаженным действиям украинских пилотов штурм врага удалось остановить 1 танк, 1 БТР-Т, 3 бронемашины.

Еще два танка и шесть единиц техники поражены. Кроме того, ликвидировано и ранено около 50 оккупантов.

