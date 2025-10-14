РУС
Пограничники сорвали очередной штурм оккупантов и уничтожили тяжелую технику россиян. ВИДЕО

В Донецкой области пограничники подразделения "Феникс" совместно с побратимами сорвали очередной штурм российских войск.

13 октября оккупанты попытались прорвать линию обороны и высадить десант в районе Владимировки и Шахово, используя танки и бронетехнику, информирует Цензор.НЕТ.

Благодаря слаженным действиям украинских пилотов штурм врага удалось остановить 1 танк, 1 БТР-Т, 3 бронемашины.

Еще два танка и шесть единиц техники поражены. Кроме того, ликвидировано и ранено около 50 оккупантов.

Чудовий кліп і саундтрек. Хтось знає, що це за гурт? Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
14.10.2025 15:22 Ответить
В сьогоднішнє зведення ці "1 БТР-Т, 3 бронемашини" чомусь не потрапили
"бойових броньованих машин - 23345 (+0) од" Джерело: https://censor.net/ua/n3579535
показать весь комментарий
14.10.2025 15:36 Ответить
 
 