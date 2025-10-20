Ударні дрони 214-го ОШБ ліквідували дев’ять штурмовиків РФ - ніхто не втік. ВIДЕО

Оператори дронів 214-го окремого штурмового батальйону Збройних Сил України продовжують ефективно знищувати живу силу противника на Новопавлівському напрямку, поблизу населених пунктів Степова та Олексіївка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські військові уразили дев’ятьох штурмовиків армії РФ.

На одному з кадрів видно, як один із загарбників намагається "гратися в схованки" з українським дроном. В результаті двобою - дрон перемагає та ліквідовує окупанта.

Відео опублікували у соцмережах.

