Ударні дрони 214-го ОШБ ліквідували дев’ять штурмовиків РФ - ніхто не втік. ВIДЕО

Оператори дронів 214-го окремого штурмового батальйону Збройних Сил України продовжують ефективно знищувати живу силу противника на Новопавлівському напрямку, поблизу населених пунктів Степова та Олексіївка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські військові уразили дев’ятьох штурмовиків армії РФ.

На одному з кадрів видно, як один із загарбників намагається "гратися в схованки" з українським дроном. В результаті двобою - дрон перемагає та ліквідовує окупанта.

Відео опублікували у соцмережах.

армія рф (19123) знищення (8527) Донецька область (9863) ЗСУ (8031) дрони (6094) Краматорський район (790) Новопавлівка (1)
дуже дякую тим, хто знищує хробаків, які намагаються "наповзати" на територію України, аби х-уйло від ще одного захопленого українського кілометра не відчув черговий оргазм перед смертю, я порахував, якщо х-уйло в усьому хоче бути сраліним, то повинен здохнути десь в середині грудня, якщо не здохне, піде новий відлік, але нинішній за деякими параметрами людожер перевершить один з рекордів свого кумира
20.10.2025 22:57 Відповісти
Ось тобі орку, і ******* день, в Мирній Україні!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!
20.10.2025 22:59 Відповісти
Героям слава !!
20.10.2025 23:08 Відповісти
 
 