1 071 3
Ударні дрони 214-го ОШБ ліквідували дев’ять штурмовиків РФ - ніхто не втік. ВIДЕО
Оператори дронів 214-го окремого штурмового батальйону Збройних Сил України продовжують ефективно знищувати живу силу противника на Новопавлівському напрямку, поблизу населених пунктів Степова та Олексіївка.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські військові уразили дев’ятьох штурмовиків армії РФ.
На одному з кадрів видно, як один із загарбників намагається "гратися в схованки" з українським дроном. В результаті двобою - дрон перемагає та ліквідовує окупанта.
Відео опублікували у соцмережах.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!