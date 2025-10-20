УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4101 відвідувач онлайн
Новини Відео Дрони проти окупантів Знищення російських окупантів Ліквідація російських окупантів
2 540 6

Удар з безпілотного катера Barracuda по човну з окупантами та боєкомплектом. ВIДЕО

Бійці 40-ї окремої бригади берегової оборони Корпусу морської піхоти ЗСУ продемонстрували успішну операцію з ураження ворожого човна, на борту якого перебували окупанти та боєкомплект.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, удар по цілі було завдано FPV-дроном, який був доставлений у район ураження безпілотним катером Barracuda.

Внаслідок бойової роботи ворожий плавзасіб з екіпажем і боєприпасами повністю знищено.

Відео оприлюднено у соцмережах.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Дивіться також: Ударні дрони 214-го ОШБ ліквідували дев’ять штурмовиків РФ - ніхто не втік. ВIДЕО

армія рф (19123) знищення (8527) ЗСУ (8031) дрони (6094) катер (2)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Підари рибок погодували.
показати весь коментар
20.10.2025 23:23 Відповісти
Где люди? Какой то народ пошел не активный!Нет бы поздравить наши доблестные Украинские войска "с подвигом" но увы народ как "в рот воды набрав". Поздравлять ЗСУ нынче не В МОДЕ! Больше критиковать привыкли
показати весь коментар
20.10.2025 23:28 Відповісти
Ты не метеорит. Просто у тебя метеоризм.
Тунгус ты их, дристалишный.
показати весь коментар
20.10.2025 23:44 Відповісти
tungus meteorit

Реєстрація: 20.10.2025



.
показати весь коментар
21.10.2025 00:09 Відповісти
Молодці, робота у них справді важка і небезпечна, типові штурми, дрони то більше для піару. Бригада нова, зашкваритись з гидотними висловлюваннями ще не встигла, можете навіть сміливо задонатити.
показати весь коментар
20.10.2025 23:52 Відповісти
Гарний монтаж! Повіримо на слово
показати весь коментар
21.10.2025 00:16 Відповісти
 
 