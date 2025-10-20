2 540 6
Удар з безпілотного катера Barracuda по човну з окупантами та боєкомплектом. ВIДЕО
Бійці 40-ї окремої бригади берегової оборони Корпусу морської піхоти ЗСУ продемонстрували успішну операцію з ураження ворожого човна, на борту якого перебували окупанти та боєкомплект.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, удар по цілі було завдано FPV-дроном, який був доставлений у район ураження безпілотним катером Barracuda.
Внаслідок бойової роботи ворожий плавзасіб з екіпажем і боєприпасами повністю знищено.
Відео оприлюднено у соцмережах.
