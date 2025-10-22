Сутки в Донецкой области: под ударами Доброполье, Дружковка, Константиновка и Лиман. Двое погибших, есть раненые. ФОТОРЕПОРТАЖ
Два человека погибли и два получили ранения из-за российских обстрелов Донетчины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
Куда бил враг?
По данным правоохранителей, под огнем находились 4 населенных пункта: города Доброполье, Дружковка, Константиновка и Лиман.
Также отмечается, что разрушениям подверглись 26 гражданских объектов, из них 20 жилых домов.
"На Константиновку россияне сбросили 11 бомб "КАБ-250", также били дронами и артиллерией - убили двух гражданских лиц, еще двух ранили. Повреждены 4 многоквартирных и 11 частных домов, общежитие, больница, АЗС, гражданское авто", - говорится в сообщении.
Дружковку атаковали три БпЛА "Герань-2" - повредили 2 частных дома и гараж.
Последствия
