Россияне 12 раз обстреляли Донетчину: есть погибший, повреждены жилье и транспорт. ФОТОрепортаж

За минувшие сутки оккупанты нанесли серии ударов по Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Вадим Филашкин.

Краматорский район

В Рай-Александровке Николаевской громады повреждено авто. В Славянске поврежден ангар. В Дружковке повреждены 2 дома. В Константиновке погиб человек, повреждены многоэтажка и частный дом.

Бахмутский район

В Сиверске повреждены 5 домов.

Всего за сутки россияне 12 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуированы 208 человек, в том числе - 39 детей.

армия РФ (20982) обстрел (30109) Донецкая область (11046) Бахмутский район (648) Краматорский район (783)
