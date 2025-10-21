Россияне 12 раз обстреляли Донетчину: есть погибший, повреждены жилье и транспорт. ФОТОрепортаж
За минувшие сутки оккупанты нанесли серии ударов по Донецкой области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Вадим Филашкин.
Краматорский район
В Рай-Александровке Николаевской громады повреждено авто. В Славянске поврежден ангар. В Дружковке повреждены 2 дома. В Константиновке погиб человек, повреждены многоэтажка и частный дом.
Бахмутский район
В Сиверске повреждены 5 домов.
Всего за сутки россияне 12 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуированы 208 человек, в том числе - 39 детей.
