Росіяни 12 разів обстріляли Донеччину: є загиблий, пошкоджено житло і транспорт. ФОТОрепортаж
Протягом минулої доби окупанти завдали серії ударів по Донеччині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін.
Краматорський район
У Рай-Олександрівці Миколаївської громади пошкоджено авто. У Слов'янську пошкоджено ангар. У Дружківці пошкоджено 2 будинки. У Костянтинівці загинула людина, пошкоджено багатоповерхівку і приватний будинок.
Бахмутський район
У Сіверську пошкоджено 5 будинків.
Всього за добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 208 людей, у тому числі 39 дітей.
