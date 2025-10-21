Росіяни 12 разів обстріляли Донеччину: є загиблий, пошкоджено житло і транспорт. ФОТОрепортаж

Протягом минулої доби окупанти завдали серії ударів по Донеччині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін.

Краматорський район

У Рай-Олександрівці Миколаївської громади пошкоджено авто. У Слов'янську пошкоджено ангар. У Дружківці пошкоджено 2 будинки. У Костянтинівці загинула людина, пошкоджено багатоповерхівку і приватний будинок.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 5 будинків.

Всього за добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 208 людей, у тому числі 39 дітей.







