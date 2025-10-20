РУС
Десятки тел оккупантов гниют на Добропольском направлении: никто их не ищет и не считает. ВИДЕО

Бойцы Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины сняли кадры "кладбища оккупантов" на Добропольском направлении.

На видео - десятки тел захватчиков, которых никто не вывозит с поля боя и которые там и гниют, сообщает Цензор.НЕТ.

"Количество трупов российских солдат, которые лежат в поле, просто поражает. Безымянные и брошенные. Никто не ищет, никто не считает", - комментируют бойцы под видео.

армия РФ (20962) Донецкая область (11033) ВСУ (7017) Десантно-штурмовые войска (244) Покровский район (1098) Доброполье (113) война в Украине (6580)
Дохлих рашистських вбивць забагато не буває...
20.10.2025 18:29 Ответить
20.10.2025 18:30 Ответить
Лежать, каші не просять. До весни полежать, з ними майже нічого не станеться.
20.10.2025 18:32 Ответить
Якби ви знали скільки наших поклали м'ясники на кшалт содоля чи манько, ви б вжахнулися. З трьох моїх знайомих, котрих мобілізували влітку, троє пропали безвісти.
20.10.2025 18:41 Ответить
20.10.2025 18:56 Ответить
На то они и гной чтобы гнить кто же их будет искать, кому они на хер впали на тех гнилых болотах, там такого дерьма хоть пруд пруди...
20.10.2025 19:17 Ответить
 
 