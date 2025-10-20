Десятки тел оккупантов гниют на Добропольском направлении: никто их не ищет и не считает. ВИДЕО
Бойцы Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины сняли кадры "кладбища оккупантов" на Добропольском направлении.
На видео - десятки тел захватчиков, которых никто не вывозит с поля боя и которые там и гниют, сообщает Цензор.НЕТ.
"Количество трупов российских солдат, которые лежат в поле, просто поражает. Безымянные и брошенные. Никто не ищет, никто не считает", - комментируют бойцы под видео.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий20.10.2025 18:29 Ответить Мне нравится 9 Ссылка
Oresta Bartka
показать весь комментарий20.10.2025 18:30 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
Dic Dolovo
показать весь комментарий20.10.2025 18:32 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Vlad Lancev
показать весь комментарий20.10.2025 18:41 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Pavlo Z
показать весь комментарий20.10.2025 18:56 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Серый Вовк
показать весь комментарий20.10.2025 19:17 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль