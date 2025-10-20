Десятки тел оккупантов гниют на Добропольском направлении: никто их не ищет и не считает. ВИДЕО

Бойцы Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины сняли кадры "кладбища оккупантов" на Добропольском направлении.

На видео - десятки тел захватчиков, которых никто не вывозит с поля боя и которые там и гниют, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

"Количество трупов российских солдат, которые лежат в поле, просто поражает. Безымянные и брошенные. Никто не ищет, никто не считает", - комментируют бойцы под видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Одному оторвало голову, другой - застрелился: 128-я ОГШБр уничтожает захватчиков. ВИДЕО 18+