Одному оторвало голову, другой - застрелился: 128 ОГШБр уничтожает захватчиков. ВИДЕО
Бойцы подразделения 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Сухопутных войск ВСУ продолжают уничтожать оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов сбросами ликвидировали трех российских военных.
На обнародованном видео видно, как один из раненых после попадания выстрелил себе в голову, а другому от поражения БпЛА оторвало голову, которая подлетела в воздух на несколько метров и упала на землю.
Внимание! Видео не рекомендуется для просмотра людям с неустойчивой психикой!
