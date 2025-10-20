РУС
Одному оторвало голову, другой - застрелился: 128 ОГШБр уничтожает захватчиков. ВИДЕО

Бойцы подразделения 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Сухопутных войск ВСУ продолжают уничтожать оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов сбросами ликвидировали трех российских военных.

На обнародованном видео видно, как один из раненых после попадания выстрелил себе в голову, а другому от поражения БпЛА оторвало голову, которая подлетела в воздух на несколько метров и упала на землю.

Внимание! Видео не рекомендуется для просмотра людям с неустойчивой психикой!

Комментировать
20.10.2025 18:03 Ответить
Гарно!
20.10.2025 18:18 Ответить
і апять бєз мальчіка в трусіках нє абашлось...
20.10.2025 18:28 Ответить
 
 