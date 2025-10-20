1 970 10
Украинский дрон поджег рюкзак - оккупант сгорел заживо. ВИДЕО
Украинские операторы дронов догнали оккупанта, который двигался в направлении Покровска, и поразили его FPV-дроном на оптоволокне.
Как сообщает Цензор.НЕТ, после попадания беспилотника у оккупанта загорелся рюкзак, но он не смог снять его со спины.
В результате боевой работы российский военный сгорел заживо вместе с "баулом" на плечах.
Видео уничтожения обнародовано в соцсетях.
