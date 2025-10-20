Украинский дрон поджег рюкзак - оккупант сгорел заживо. ВИДЕО

Украинские операторы дронов догнали оккупанта, который двигался в направлении Покровска, и поразили его FPV-дроном на оптоволокне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, после попадания беспилотника у оккупанта загорелся рюкзак, но он не смог снять его со спины.

В результате боевой работы российский военный сгорел заживо вместе с "баулом" на плечах.

Видео уничтожения обнародовано в соцсетях.

