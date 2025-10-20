РУС
Украинский дрон поджег рюкзак - оккупант сгорел заживо. ВИДЕО

Украинские операторы дронов догнали оккупанта, который двигался в направлении Покровска, и поразили его FPV-дроном на оптоволокне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, после попадания беспилотника у оккупанта загорелся рюкзак, но он не смог снять его со спины.

В результате боевой работы российский военный сгорел заживо вместе с "баулом" на плечах.

Видео уничтожения обнародовано в соцсетях.

армия РФ (20962) уничтожение (8203) Донецкая область (11033) ВСУ (7017) дроны (5147) Покровск (820) Силы беспилотных систем (249) Покровский район (1098)
ось і вихід з блек ауту
20.10.2025 16:51 Ответить
Горит?! Сильно горит? Уже догорает?...

20.10.2025 16:58 Ответить
головне -що люде не постраждали!
20.10.2025 17:03 Ответить
кака трагедія

20.10.2025 17:04 Ответить
Мені нравіцца як шашлик жарицца.
20.10.2025 17:07 Ответить
сгарєл на работє.
20.10.2025 17:07 Ответить
Сгорел рюкзак, гори и жопа...
20.10.2025 17:08 Ответить
шийні позвонки перебило. параліч. ні руками ні ногами. тільки одобрямсно легко похитує головою.
20.10.2025 17:27 Ответить
це сама нижча каста - "бєнзозаправщікі". Їм навіть зброї не дають, щоб не удумали стрілятись по дорозі.
20.10.2025 17:29 Ответить
Вогнетривкий кацап, навідь не ворушитьця, мабудь замерз до цього! 😁
20.10.2025 18:26 Ответить
 
 