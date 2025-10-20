1 865 9
Український дрон підпалив рюкзак - окупант згорів живцем. ВIДЕО
Українські оператори дронів наздогнали окупанта, який рухався в напрямку Покровська, та вразили його FPV-дроном на оптоволокні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, після влучання безпілотника в окупанта загорівся рюкзак, але він не зміг зняти його зі спини.
У результаті бойової роботи російський військовий згорів живцем разом із "баулом" на плечах.
Відео знищення оприлюднено в соцмережах.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Олександр Іванович Паламарчук
показати весь коментар20.10.2025 16:51 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Pavlo Z
показати весь коментар20.10.2025 16:58 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Dudash Laszlo
показати весь коментар20.10.2025 17:03 Відповісти Мені подобається 6 Посилання
Pan Konotop #390804
показати весь коментар20.10.2025 17:04 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Нагнибіда Ципердюк
показати весь коментар20.10.2025 17:07 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Urs
показати весь коментар20.10.2025 17:07 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Серый Вовк
показати весь коментар20.10.2025 17:08 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Fjall_Raven
показати весь коментар20.10.2025 17:27 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Urs
показати весь коментар20.10.2025 17:29 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль