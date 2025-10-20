УКР
Український дрон підпалив рюкзак - окупант згорів живцем. ВIДЕО

Українські оператори дронів наздогнали окупанта, який рухався в напрямку Покровська, та вразили його FPV-дроном на оптоволокні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, після влучання безпілотника в окупанта загорівся рюкзак, але він не зміг зняти його зі спини.

У результаті бойової роботи російський військовий згорів живцем разом із "баулом" на плечах.

Відео знищення оприлюднено в соцмережах.

