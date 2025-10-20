УКР
Окупант чимдуж мчить переліском, застрибує у протитанковий рів, знімає шолом і стріляє собі у голову. ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому уцілілий після атаки українського дрона окупант укорочує собі віку пострілом із власного автомата.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що вискочивши і вогню та диму, росіянин біжить переліском, застрибує у протитанковий рів і, знявши шолома, стріляє собі у голову.

А міг підняти руки і здатись в полон.
20.10.2025 13:57 Відповісти
молодец, дрон сєкономил, все б кацапи стрелялись, даже границу не пересекая
20.10.2025 13:58 Відповісти
"ще один дрон зекономив", бо один дрон на нього точно витратили.

А молодець він, бо сам на дно рівчака спустився і вже там зробив собі самоліквідацію - не треба буде витрачати час та роботу на закопування його кісток після того, як його обберуть мародери та згризуть м'якеньке лисиці.
20.10.2025 14:18 Відповісти
Фух! Встиг!
20.10.2025 14:06 Відповісти
20.10.2025 14:14 Відповісти
Вже було, навіщо постити повтори.
20.10.2025 14:15 Відповісти
20.10.2025 14:16 Відповісти
 
 