Окупант чимдуж мчить переліском, застрибує у протитанковий рів, знімає шолом і стріляє собі у голову. ВIДЕО 18+
У мережі опублікований відеозапис, на якому уцілілий після атаки українського дрона окупант укорочує собі віку пострілом із власного автомата.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що вискочивши і вогню та диму, росіянин біжить переліском, застрибує у протитанковий рів і, знявши шолома, стріляє собі у голову.
А молодець він, бо сам на дно рівчака спустився і вже там зробив собі самоліквідацію - не треба буде витрачати час та роботу на закопування його кісток після того, як його обберуть мародери та згризуть м'якеньке лисиці.