Строковик у Підмосков’ї застрелив контрактника, поранив кількох, а потім - наклав на себе руки, - росЗМІ

У військовій частині в Наро-Фомінському районі Підмосков’я військовослужбовець відкрив вогонь по товаришах по службі, убив одного контрактника та поранив кількох інших, після чого наклав на себе руки.

За офіційною версією, під час виконання завдання на спостережному посту солдат "порушив правила поводження зі зброєю", що призвело до загибелі одного військовослужбовця. Однак джерела видання стверджують, що загалом постраждали п’ятеро людей.

Один із поранених встиг подзвонити матері та розповісти про стрілянину. Саме вона викликала поліцію та швидку допомогу. За даними росЗМІ, одного солдата з тяжким пораненням госпіталізували. На місці інциденту працює комісія головного командування ВКС РФ.

