УКР
Строковик у Підмосков’ї застрелив контрактника, поранив кількох, а потім - наклав на себе руки, - росЗМІ

армія рф

У військовій частині в Наро-Фомінському районі Підмосков’я військовослужбовець відкрив вогонь по товаришах по службі, убив одного контрактника та поранив кількох інших, після чого наклав на себе руки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

За офіційною версією, під час виконання завдання на спостережному посту солдат "порушив правила поводження зі зброєю", що призвело до загибелі одного військовослужбовця. Однак джерела видання стверджують, що загалом постраждали п’ятеро людей.

Один із поранених встиг подзвонити матері та розповісти про стрілянину. Саме вона викликала поліцію та швидку допомогу. За даними росЗМІ, одного солдата з тяжким пораненням госпіталізували. На місці інциденту працює комісія головного командування ВКС РФ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

Підмосков’я (51) самогубство (667) стрілянина (1837)
Топ коментарі
+12
молодець.
17.10.2025 12:24 Відповісти
+9
Мало.
17.10.2025 12:26 Відповісти
+7
Рано наклав руки на себе . "Заваєватєлєй" в терорестичні федерації ще дофіга.
17.10.2025 12:27 Відповісти
Работайтє братья
17.10.2025 12:26 Відповісти
-5
17.10.2025 12:49 Відповісти
17.10.2025 12:26 Відповісти
ну є ж правильні люди на московії!
17.10.2025 12:33 Відповісти
Молодець, зберіг українські патрони 😂😂😂😂
17.10.2025 12:34 Відповісти
Хорошо але мало. Не зупиняйтеся, бийте орків !!
17.10.2025 12:51 Відповісти
Тре було взяти зо п'ять магазинів і поїхати на сафарі у який-небудь "інстітут проблєм воєнной мікроелєктронікі". Був би кращий урожай.

Втім, і так непогано!
17.10.2025 13:05 Відповісти
Та й хрєн з ними з усіма.
17.10.2025 13:20 Відповісти
 
 