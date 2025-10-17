Срочник в Подмосковье застрелил контрактника, ранил нескольких, после чего покончил с собой, - росСМИ

В воинской части в Наро-Фоминском районе Подмосковья военнослужащий открыл огонь по сослуживцам, убил одного контрактника и ранил нескольких других, после чего покончил с собой.

По официальной версии, во время выполнения задания на наблюдательном посту солдат "нарушил правила обращения с оружием", что привело к гибели одного военнослужащего. Однако источники издания утверждают, что всего пострадали пять человек.

Один из раненых успел позвонить матери и рассказать о стрельбе. Именно она вызвала полицию и скорую помощь. По данным росСМИ, одного солдата с тяжелым ранением госпитализировали. На месте инцидента работает комиссия главного командования ВКС РФ.

