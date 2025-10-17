1 509 10
Срочник в Подмосковье застрелил контрактника, ранил нескольких, после чего покончил с собой, - росСМИ
В воинской части в Наро-Фоминском районе Подмосковья военнослужащий открыл огонь по сослуживцам, убил одного контрактника и ранил нескольких других, после чего покончил с собой.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
По официальной версии, во время выполнения задания на наблюдательном посту солдат "нарушил правила обращения с оружием", что привело к гибели одного военнослужащего. Однако источники издания утверждают, что всего пострадали пять человек.
Один из раненых успел позвонить матери и рассказать о стрельбе. Именно она вызвала полицию и скорую помощь. По данным росСМИ, одного солдата с тяжелым ранением госпитализировали. На месте инцидента работает комиссия главного командования ВКС РФ.
Топ комментарии
+12 Олександр Іванович Паламарчук
показать весь комментарий17.10.2025 12:24 Ответить Ссылка
+9 ОсвальдКоблпот #588757
показать весь комментарий17.10.2025 12:26 Ответить Ссылка
+7 boris petrik
показать весь комментарий17.10.2025 12:27 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Втім, і так непогано!