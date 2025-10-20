Оккупант со всех ног мчится через лесопосадку, запрыгивает в противотанковый ров, снимает шлем и стреляет себе в голову. ВИДЕО 18+
В сети опубликована видеозапись, на которой уцелевший после атаки украинского дрона оккупант укорачивает себе жизнь выстрелом из собственного автомата.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что выскочив из огня и дыма, россиянин бежит по перелеску, запрыгивает в противотанковый ров и, сняв шлем, стреляет себе в голову.
А молодець він, бо сам на дно рівчака спустився і вже там зробив собі самоліквідацію - не треба буде витрачати час та роботу на закопування його кісток після того, як його обберуть мародери та згризуть м'якеньке лисиці.