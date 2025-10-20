РУС
Оккупант со всех ног мчится через лесопосадку, запрыгивает в противотанковый ров, снимает шлем и стреляет себе в голову. ВИДЕО 18+

В сети опубликована видеозапись, на которой уцелевший после атаки украинского дрона оккупант укорачивает себе жизнь выстрелом из собственного автомата.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что выскочив из огня и дыма, россиянин бежит по перелеску, запрыгивает в противотанковый ров и, сняв шлем, стреляет себе в голову.

армия РФ (20962) самоубийство (1034) дроны (5147) бой (213)
А міг підняти руки і здатись в полон.
20.10.2025 13:57 Ответить
молодец, дрон сєкономил, все б кацапи стрелялись, даже границу не пересекая
20.10.2025 13:58 Ответить
"ще один дрон зекономив", бо один дрон на нього точно витратили.

А молодець він, бо сам на дно рівчака спустився і вже там зробив собі самоліквідацію - не треба буде витрачати час та роботу на закопування його кісток після того, як його обберуть мародери та згризуть м'якеньке лисиці.
20.10.2025 14:18 Ответить
Фух! Встиг!
20.10.2025 14:06 Ответить
20.10.2025 14:14 Ответить
Вже було, навіщо постити повтори.
20.10.2025 14:15 Ответить
А що, гарне кіно переглядають ще раз.
20.10.2025 14:31 Ответить
20.10.2025 14:16 Ответить
Цікаво, а наш хоч один застрелився, щоб не здаватимся в полон?
20.10.2025 14:23 Ответить
Консерва не была правильно простерилизована. Крышку сорвало 😂
20.10.2025 14:31 Ответить
 
 