Одному відірвало голову, інший - застрелився: 128 ОГШБр нищить загарбників. ВIДЕО 18+

Бійці підрозділу 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади Сухопутних військ ЗСУ продовжують нищити окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів скидами ліквідували трьох російських військових.

На оприлюдненому відео видно, як один із поранених після влучання вистрілив собі в голову, а іншому від ураження БпЛА відірвало голову, яка підлетіла в повітря на декілька метрів та впала на землю.

Увага! Відео не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!

