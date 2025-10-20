УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8597 відвідувачів онлайн
Новини Відео Дрони проти окупантів Знищення російських окупантів Ліквідація російських окупантів
1 059 2

Одному відірвало голову, інший - застрелився: 128 ОГШБр нищить загарбників. ВIДЕО 18+

Бійці підрозділу 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади Сухопутних військ ЗСУ продовжують нищити окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів скидами ліквідували трьох російських військових.

На оприлюдненому відео видно, як один із поранених після влучання вистрілив собі в голову, а іншому від ураження БпЛА відірвало голову, яка підлетіла в повітря на декілька метрів та впала на землю.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Увага! Відео не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!

Дивіться також: Український дрон підпалив рюкзак - окупант згорів живцем. ВIДЕО

армія рф (19123) знищення (8527) 128 окрема гірсько-піхотна бригада (158) дрони (6094)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
20.10.2025 18:03 Відповісти
Гарно!
показати весь коментар
20.10.2025 18:18 Відповісти
 
 