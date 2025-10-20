Десятки тіл окупантів гниють на Добропільському напрямку: ніхто не шукає і не рахує. ВIДЕО

Бійці Десантно-штурмових військ Збройних Сил України зафільмували кадри "кладовища окупантів" на Добропільському напрямку.

На відео - десятки тіл загарбників, яких ніхто не вивозить з поля бою і які гниють серед неба, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Кількість трупів російських солдатів, які лежать у полі, просто вражає. Безіменні й покинуті. Ніхто не шукає, ніхто не рахує", - коментують бійці під відео.

