УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9460 відвідувачів онлайн
Новини Відео Знищення російських окупантів
3 460 7

Десятки тіл окупантів гниють на Добропільському напрямку: ніхто не шукає і не рахує. ВIДЕО

Бійці Десантно-штурмових військ Збройних Сил України зафільмували кадри "кладовища окупантів" на Добропільському напрямку.

На відео - десятки тіл загарбників, яких ніхто не вивозить з поля бою і які гниють серед неба, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Кількість трупів російських солдатів, які лежать у полі, просто вражає. Безіменні й покинуті. Ніхто не шукає, ніхто не рахує", - коментують бійці під відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Одному відірвало голову, інший - застрелився: 128 ОГШБр нищить загарбників. ВIДЕО 18+

армія рф (19123) Донецька область (9863) ЗСУ (8031) Десантно-штурмові війська ДШВ (249) Покровський район (1116) Добропілля (115) війна в Україні (6631)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дохлих рашистських вбивць забагато не буває...
показати весь коментар
20.10.2025 18:29 Відповісти
показати весь коментар
20.10.2025 18:30 Відповісти
Лежать, каші не просять. До весни полежать, з ними майже нічого не станеться.
показати весь коментар
20.10.2025 18:32 Відповісти
Якби ви знали скільки наших поклали м'ясники на кшалт содоля чи манько, ви б вжахнулися. З трьох моїх знайомих, котрих мобілізували влітку, троє пропали безвісти.
показати весь коментар
20.10.2025 18:41 Відповісти
показати весь коментар
20.10.2025 18:56 Відповісти
На то они и гной чтобы гнить кто же их будет искать, кому они на хер впали на тех гнилых болотах, там такого дерьма хоть пруд пруди...
показати весь коментар
20.10.2025 19:17 Відповісти
Собак не помітили, які бігають серед кацапського стерва?
показати весь коментар
20.10.2025 21:44 Відповісти
 
 