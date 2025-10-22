УКР
Окупанта-самовбивцю підкинуло і гепнуло об землю від закладеної під бронежилет гранати. ВIДЕО

Важкопоранений росіянин підірвав себе гранатою на полі бою у Донецькій області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, самопідрив окупанта зафільмувала камера українського безпілотника. На записі видно, що після вибуху гранати тіло окупанта підкинуло угору, а потім гепнуло на землю.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти підірвали себе гранатами після атаки дронами 3-ї бригади "Спартан". ВIДЕО 18+

Автор: 

армія рф (19158) самогубство (670) Донецька область (9886)
Хочеться щоби всіх кацапів так кидало об землю ,
як цього дибіла- окупанта😠
22.10.2025 13:59 Відповісти
Хай iх кидае, а хоч i об одвiрки, а хоч i вiд однiеi лиш згадки про украiнськi визвольнi вiйська.
22.10.2025 14:06 Відповісти
Та йому лускунчика в балетi грати -Таке па витворяти...
22.10.2025 14:02 Відповісти
Потрібно було вибухівки побільше підкласти - так і додоіу на свої ***** міг по орбіті повернутися...
22.10.2025 14:38 Відповісти
 
 