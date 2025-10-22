Окупанта-самовбивцю підкинуло і гепнуло об землю від закладеної під бронежилет гранати. ВIДЕО
Важкопоранений росіянин підірвав себе гранатою на полі бою у Донецькій області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, самопідрив окупанта зафільмувала камера українського безпілотника. На записі видно, що після вибуху гранати тіло окупанта підкинуло угору, а потім гепнуло на землю.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
як цього дибіла- окупанта😠