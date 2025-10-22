Доба на Донеччині: під ударами Добропілля, Дружківка, Костянтинівка та Лиман. Двоє загиблих, є поранені. ФОТОрепортаж

Дві людини загинули та дві зазнали поранень через російські обстріли Донеччини.

Куди бив ворог?

За даними правоохоронців, під вогнем перебували 4 населених пункти: міста Добропілля, Дружківка, Костянтинівка та Лиман.

Також зазначається, що руйнувань зазнали 26 цивільних об’єктів, з них 20 житлових будинків.

"На Костянтинівку росіяни скинули 11 бомб "КАБ-250", також гатили дронами та артилерією – вбили двох цивільних осіб, ще двох поранили. Пошкоджено 4 багатоквартирних і 11 приватних будинків, гуртожиток, лікарню, АЗС, цивільне авто", - йдеться у повідомленні.

Дружківку атакували три БпЛА "Герань-2" – пошкодили 2 приватних будинки й гараж.

