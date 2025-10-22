Доба на Донеччині: під ударами Добропілля, Дружківка, Костянтинівка та Лиман. Двоє загиблих, є поранені. ФОТОрепортаж
Дві людини загинули та дві зазнали поранень через російські обстріли Донеччини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
Куди бив ворог?
За даними правоохоронців, під вогнем перебували 4 населених пункти: міста Добропілля, Дружківка, Костянтинівка та Лиман.
Також зазначається, що руйнувань зазнали 26 цивільних об’єктів, з них 20 житлових будинків.
"На Костянтинівку росіяни скинули 11 бомб "КАБ-250", також гатили дронами та артилерією – вбили двох цивільних осіб, ще двох поранили. Пошкоджено 4 багатоквартирних і 11 приватних будинків, гуртожиток, лікарню, АЗС, цивільне авто", - йдеться у повідомленні.
Дружківку атакували три БпЛА "Герань-2" – пошкодили 2 приватних будинки й гараж.
Наслідки
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль