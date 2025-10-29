975 4
После двух ударов дронов 66-й ОМБр оккупант выстрелил себе в голову. ВИДЕО
Операторы дронов 66-й отдельной механизированной бригады обнародовали видео самоликвидации оккупанта на одном из направлений.
Как сообщает Цензор.НЕТ, после двух попаданий ударных дронов захватчик, лежа в зарослях, стреляет себе в голову.
Бойцы иронично комментируют под видео: "Очередной миллионер".
К слову, ранее сообщалось, что оккупант не убежал от украинского дрона и выстрелил себе в голову при приближении украинского БПЛА.
Психиатрическая больница No1
Alex Zverev #512929
Олександр Томах
klhlhhhhhhhhhhhkf
