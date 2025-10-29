РУС
После двух ударов дронов 66-й ОМБр оккупант выстрелил себе в голову. ВИДЕО

Операторы дронов 66-й отдельной механизированной бригады обнародовали видео самоликвидации оккупанта на одном из направлений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, после двух попаданий ударных дронов захватчик, лежа в зарослях, стреляет себе в голову.

Бойцы иронично комментируют под видео: "Очередной миллионер".

К слову, ранее сообщалось, что оккупант не убежал от украинского дрона и выстрелил себе в голову при приближении украинского БПЛА.

показать весь комментарий
29.10.2025 18:57 Ответить
Маладєц! Мєткiй стрєлок!
показать весь комментарий
29.10.2025 19:15 Ответить
біосміття
показать весь комментарий
29.10.2025 19:29 Ответить
Схоже, що їм це подобаєься.
показать весь комментарий
29.10.2025 20:10 Ответить
 
 