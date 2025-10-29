384 0
Бойцы "Сталевого кордону" уничтожили 5 укрытий и 4 оккупантов на Курщине. ВИДЕО
Пограничники-операторы разведывательных дронов "Сталевого кордону" уничтожили вражеские укрытия и личный состав оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы поразили беспилотниками места дислокации захватчиков на Курском направлении, ликвидировав по меньшей мере 4 оккупантов и 5 укрытий.
Видео своей работы украинские операторы дронов показали в соцсетях.
Также ранее сообщалось, что пограничники уничтожили 5 блиндажей, антенну и оккупантов на Курском направлении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль