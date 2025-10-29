РУС
384 0

Бойцы "Сталевого кордону" уничтожили 5 укрытий и 4 оккупантов на Курщине. ВИДЕО

Пограничники-операторы разведывательных дронов "Сталевого кордону" уничтожили вражеские укрытия и личный состав оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы поразили беспилотниками места дислокации захватчиков на Курском направлении, ликвидировав по меньшей мере 4 оккупантов и 5 укрытий.

Видео своей работы украинские операторы дронов показали в соцсетях.

Также ранее сообщалось, что пограничники уничтожили 5 блиндажей, антенну и оккупантов на Курском направлении.

армия РФ (21083) Госпогранслужба (6957) пограничники (1610) уничтожение (8287) ВСУ (7051) дроны (5253)
