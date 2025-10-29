РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9521 посетитель онлайн
Новости Дроны против оккупантов Уничтожение российских оккупантов Ликвидация российских окукпантов
1 176 2

"Проветрили блиндаж от оккупантов": дроны SIGNUM уничтожили вражеское укрытие и 4 захватчиков. ВИДЕО

Бойцы 53-й механизированной бригады "SIGNUM" уничтожили вражеский блиндаж на Лиманском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, первый удар по укрытию нанесли дружественные бригады, впоследствии операторы дронов "SIGNUM" контрольным сбросом разнесли убежище россиян.

Кадрами уничтожения личного состава войск РФ украинские бойцы поделились в соцсетях.

"Проветривание удалось на славу", - иронично комментируют бойцы под видео.

Ранее сообщалось, что дронари SIGNUM разбили логистику оккупантов на Лиманском направлении: поражено шесть единиц вражеской техники.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Боевая работа 126-й бригады в Херсонской области: минус 5 орудий, 4 укрытия и личный состав оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (21083) уничтожение (8287) Донецкая область (11119) 53 отдельная механизированная бригада (137) дроны (5253) Краматорский район (800) Лиман (121)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ювелiрна робота! Well done!
показать весь комментарий
29.10.2025 19:17 Ответить
Ай молодці!
показать весь комментарий
29.10.2025 19:43 Ответить
 
 