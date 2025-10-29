1 176 2
"Проветрили блиндаж от оккупантов": дроны SIGNUM уничтожили вражеское укрытие и 4 захватчиков. ВИДЕО
Бойцы 53-й механизированной бригады "SIGNUM" уничтожили вражеский блиндаж на Лиманском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, первый удар по укрытию нанесли дружественные бригады, впоследствии операторы дронов "SIGNUM" контрольным сбросом разнесли убежище россиян.
Кадрами уничтожения личного состава войск РФ украинские бойцы поделились в соцсетях.
"Проветривание удалось на славу", - иронично комментируют бойцы под видео.
Ранее сообщалось, что дронари SIGNUM разбили логистику оккупантов на Лиманском направлении: поражено шесть единиц вражеской техники.
