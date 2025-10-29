308 1
Боевая работа 126-й бригады на Херсонщине: минус 5 орудий, 4 укрытия и личный состав оккупантов. ВИДЕО
Операторы 126-й отдельной бригады территориальной обороны Вооруженных Сил Украины "Бугский Гард", тактика которых основана на гибридном взаимодействии воздушной разведки и сухопутных рейдов, что позволяет быстро обнаруживать врага и действовать точечно, уничтожили оккупантов и их технику в Херсонской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, ударные беспилотники Сил обороны уничтожили:
- оборудование для вражеских FPV-дронов
- место дислокации захватчиков
- личный состав
- 5 замаскированных пушек
- 4 укрытия
- 1 автомобиль.
Видео боевой работы бойцы обнародовали в телеграм-канале.
Также ранее сообщалось, что танк, пушки и блиндажи - уничтожены: работа бригады "Бугский Гард".
