РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9933 посетителя онлайн
Новости Видео Дроны против оккупантов Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов Ликвидация российских окукпантов Уничтожение огневых позиций окупантов
308 1

Боевая работа 126-й бригады на Херсонщине: минус 5 орудий, 4 укрытия и личный состав оккупантов. ВИДЕО

Операторы 126-й отдельной бригады территориальной обороны Вооруженных Сил Украины "Бугский Гард", тактика которых основана на гибридном взаимодействии воздушной разведки и сухопутных рейдов, что позволяет быстро обнаруживать врага и действовать точечно, уничтожили оккупантов и их технику в Херсонской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ударные беспилотники Сил обороны уничтожили:

  • оборудование для вражеских FPV-дронов
  • место дислокации захватчиков
  • личный состав
  • 5 замаскированных пушек
  • 4 укрытия
  • 1 автомобиль.

Видео боевой работы бойцы обнародовали в телеграм-канале.

Также ранее сообщалось, что танк, пушки и блиндажи - уничтожены: работа бригады "Бугский Гард".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дроны морпехов из 38-й бригады уничтожили оккупантов на бронемашинах при попытке прорваться в Мирноград. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (21083) уничтожение (8287) ВСУ (7051) дроны (5253) Херсонская область (5337)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Потужно)))) Гарна бригада - щира Дяка!!!!
показать весь комментарий
29.10.2025 17:20 Ответить
 
 