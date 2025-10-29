Боевая работа 126-й бригады на Херсонщине: минус 5 орудий, 4 укрытия и личный состав оккупантов. ВИДЕО

Операторы 126-й отдельной бригады территориальной обороны Вооруженных Сил Украины "Бугский Гард", тактика которых основана на гибридном взаимодействии воздушной разведки и сухопутных рейдов, что позволяет быстро обнаруживать врага и действовать точечно, уничтожили оккупантов и их технику в Херсонской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ударные беспилотники Сил обороны уничтожили:

оборудование для вражеских FPV-дронов

место дислокации захватчиков

личный состав

5 замаскированных пушек

4 укрытия

1 автомобиль.

Видео боевой работы бойцы обнародовали в телеграм-канале.

Также ранее сообщалось, что танк, пушки и блиндажи - уничтожены: работа бригады "Бугский Гард".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дроны морпехов из 38-й бригады уничтожили оккупантов на бронемашинах при попытке прорваться в Мирноград. ВИДЕО