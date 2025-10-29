Дроны морпехов из 38-й бригады уничтожили оккупантов на бронемашинах при попытке прорваться в Мирноград. ВИДЕО
Операторы беспилотников 38-й отдельной бригады морской пехоты имени гетмана Петра Сагайдачного нанесли сокрушительный удар по вражеским бронемашинам, которые пытались прорваться к жилым кварталам восточной части Мирнограда.
Как сообщает Цензор.НЕТ, несколько единиц российской техники вместе с десантом продвинулись в сторону города, однако были оперативно обнаружены и уничтожены украинскими дронами.
На видео, опубликованном в соцсетях, виден момент мощного взрыва - обломки вражеской бронемашины разлетаются во все стороны, а украинский дрон лишь чудом избегает столкновения с ними.
