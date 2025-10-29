РУС
Дроны морпехов из 38-й бригады уничтожили оккупантов на бронемашинах при попытке прорваться в Мирноград. ВИДЕО

Операторы беспилотников 38-й отдельной бригады морской пехоты имени гетмана Петра Сагайдачного нанесли сокрушительный удар по вражеским бронемашинам, которые пытались прорваться к жилым кварталам восточной части Мирнограда.

Как сообщает Цензор.НЕТ, несколько единиц российской техники вместе с десантом продвинулись в сторону города, однако были оперативно обнаружены и уничтожены украинскими дронами.

На видео, опубликованном в соцсетях, виден момент мощного взрыва - обломки вражеской бронемашины разлетаются во все стороны, а украинский дрон лишь чудом избегает столкновения с ними.

Десперадос *********...
показать весь комментарий
29.10.2025 15:14 Ответить
Класна у кацапів методичка: коли тобі відірвало ноги -головне поправити каску на макітрі...
показать весь комментарий
29.10.2025 15:25 Ответить
Пригожин з ківою, зустріли орків ******!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!
показать весь комментарий
29.10.2025 15:27 Ответить
 
 