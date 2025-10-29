2 858 4
Дрони морпіхів із 38-ї бригади знищили окупантів на бронемашинах під час спроби прорватися у Мирноград. ВIДЕО
Оператори безпілотників 38-ї окремої бригади морської піхоти імені гетьмана Петра Сагайдачного завдали нищівного удару по ворожих бронемашинах, які намагалися прорватися до житлових кварталів східної частини Мирнограда.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, кілька одиниць російської техніки разом із десантом просунулися в бік міста, однак були оперативно виявлені та знищені українськими дронами.
На відео, що опубліковане у соцмережах, видно момент потужного вибуху - уламки ворожої бронемашини розлітаються в усі боки, а український дрон лише дивом уникає зіткнення з ними.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!