Дрони морпіхів із 38-ї бригади знищили окупантів на бронемашинах під час спроби прорватися у Мирноград. ВIДЕО

Оператори безпілотників 38-ї окремої бригади морської піхоти імені гетьмана Петра Сагайдачного завдали нищівного удару по ворожих бронемашинах, які намагалися прорватися до житлових кварталів східної частини Мирнограда.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, кілька одиниць російської техніки разом із десантом просунулися в бік міста, однак були оперативно виявлені та знищені українськими дронами.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

На відео, що опубліковане у соцмережах, видно момент потужного вибуху - уламки ворожої бронемашини розлітаються в усі боки, а український дрон лише дивом уникає зіткнення з ними.

Десперадос *********...
29.10.2025 15:14 Відповісти
Класна у кацапів методичка: коли тобі відірвало ноги -головне поправити каску на макітрі...
29.10.2025 15:25 Відповісти
Пригожин з ківою, зустріли орків ******!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!
29.10.2025 15:27 Відповісти
От не розумію нахуа їх добивати? Хай лежить в з біллю згадує своє даремно прожите життя.
29.10.2025 17:18 Відповісти
 
 