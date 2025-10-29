Дрони морпіхів із 38-ї бригади знищили окупантів на бронемашинах під час спроби прорватися у Мирноград. ВIДЕО

Оператори безпілотників 38-ї окремої бригади морської піхоти імені гетьмана Петра Сагайдачного завдали нищівного удару по ворожих бронемашинах, які намагалися прорватися до житлових кварталів східної частини Мирнограда.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, кілька одиниць російської техніки разом із десантом просунулися в бік міста, однак були оперативно виявлені та знищені українськими дронами.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

На відео, що опубліковане у соцмережах, видно момент потужного вибуху - уламки ворожої бронемашини розлітаються в усі боки, а український дрон лише дивом уникає зіткнення з ними.

Дивіться: Рашисти на стелі перед в’їздом у Покровськ встановили триколор: ЗСУ його знищили. ВIДЕО

Також читайте: Війська РФ продовжують інфільтрацію у Покровськ і хочуть закріпитися на логістичних шляхах, - 7 корпус ДШВ