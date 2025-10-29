Український дрон марно шукає рештки ворожого МТЛБ після влучного скиду та потужного вибуху. ВIДЕО

Оператори батальйону управління та артилерійської розвідки 110-ї ОМБр імені генерал-хорунжого Марка Безручка скидами знищили ворожу МТЛБ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис бойової роботи українських воїнів опублікований на сторінці підрозділу у соцмережах. На записі видно, що після п'ятого скиду ворожа бронемашина зникає у вогні потужного вибуху.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Коли дим і вогонь розвіявся оператор українського безпілотника намагався зафільмувати рештки бронемашини. Утім зміг знайти на місці вибуху лише воронку від вибуху.

Дивіться: Окупанти у чорних мішках лежать над дорогою: аеророзвідка 110-ї бригади зафіксувала. ВIДЕО

"Феєричний підрив МТЛБ! Після одного зі скидів МТЛБ розірвало на шмаття. Працює БУАР 110 ОМБр!", - зазначають бійці у коментарі до відео.

Також дивіться: Тактиці "дифузії" ворога маємо протиставити розвиток НРК та безпілотних технологій, - 110 ОМБр. ФОТО