Український дрон марно шукає рештки ворожого МТЛБ після влучного скиду та потужного вибуху. ВIДЕО
Оператори батальйону управління та артилерійської розвідки 110-ї ОМБр імені генерал-хорунжого Марка Безручка скидами знищили ворожу МТЛБ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис бойової роботи українських воїнів опублікований на сторінці підрозділу у соцмережах. На записі видно, що після п'ятого скиду ворожа бронемашина зникає у вогні потужного вибуху.
Коли дим і вогонь розвіявся оператор українського безпілотника намагався зафільмувати рештки бронемашини. Утім зміг знайти на місці вибуху лише воронку від вибуху.
"Феєричний підрив МТЛБ! Після одного зі скидів МТЛБ розірвало на шмаття. Працює БУАР 110 ОМБр!", - зазначають бійці у коментарі до відео.
