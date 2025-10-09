УКР
Тактиці "дифузії" ворога маємо протиставити розвиток НРК та безпілотних технологій, - 110 ОМБр. ФОТО

110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка опублікувала показовий допис, у якому порівняла тактику дій російських штурмових груп і використання українських роботизованих систем на фронті.

110 бригада про використання НРК

"Ліворуч - вбитий противник. Праворуч - наш знищений робот", - ідеться у дописі під фото.

Як пояснюють військові, кількість спорядження, яку тягнув на собі окупант, свідчить про використання ворогом тактики "дифузії". Суть її полягає в тому, що росіяни максимально навантажують солдатів боєкомплектом, провізією та спальниками, після чого відправляють у бій невеликі групи — від одного до трьох осіб. Такі групи намагаються непомітно пройти між позиціями українських військ, оминаючи спостереження аеророзвідки.

За словами бійців, близько 90% таких штурмовиків знищується ще на підходах, але частині все ж вдається проникнути й закріпитися на певних ділянках, після чого вони намагаються порушити українську логістику. Саме так ворог, попри великі втрати, поступово просувається вперед. Тактика "дифузії" базується на чисельній перевазі російських військ, що дозволяє їм компенсувати втрати кількістю живої сили.

У противагу цьому українські військові активно розвивають технічний компонент. На фото праворуч зображено український НРК "Терміт", який призначався для доставки боєприпасів і провізії на передові позиції. Місія, як зазначають у бригаді, була невдалою через недосконалість техніки — низьку швидкість руху, високу теплову помітність і проблеми зі зв’язком.

Попри це, у 110-й наголошують: використання безпілотних систем дозволяє зберегти життя українських військових. "Робот — це залізо: так, дороге, але людське життя безцінне", — підкреслюють захисники.

Бригада закликає продовжувати розвиток безпілотних технологій та дистанційних систем керування. Зараз 110 ОМБр формує підрозділи БПЛА й запрошує до лав інженерів, програмістів, операторів і пілотів. Долучитися можна як за контрактом, так і за мобілізацією, у віці від 18 до 60+ років.

