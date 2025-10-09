Тактике "диффузии" врага мы должны противопоставить развитие НРК и беспилотных технологий, - 110-я ОМБр. ФОТО

110-я отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжего Марка Безручко опубликовала показательное сообщение, в котором сравнила тактику действий российских штурмовых групп и использование украинских роботизированных систем на фронте.

"Слева - убитый противник. Справа - наш уничтоженный робот", - говорится в заметке под фото.

Как объясняют военные, количество снаряжения, которое тянул на себе оккупант, свидетельствует об использовании врагом тактики "диффузии". Суть ее заключается в том, что россияне максимально нагружают солдат боекомплектом, провизией и спальниками, после чего отправляют в бой небольшие группы - от одного до трех человек. Такие группы пытаются незаметно пройти между позициями украинских войск, минуя наблюдение аэроразведки.

По словам бойцов, около 90% таких штурмовиков уничтожается еще на подходах, но части все же удается проникнуть и закрепиться на определенных участках, после чего они пытаются нарушить украинскую логистику. Именно так враг, несмотря на большие потери, постепенно продвигается вперед. Тактика "диффузии" базируется на численном превосходстве российских войск, что позволяет им компенсировать потери количеством живой силы.

В противовес этому украинские военные активно развивают технический компонент. На фото справа изображен украинский НРК "Термит", который предназначался для доставки боеприпасов и провизии на передовые позиции. Миссия, как отмечают в бригаде, была неудачной из-за несовершенства техники - низкой скорости движения, высокой тепловой заметности и проблем со связью.

Несмотря на это, в 110-й отмечают: использование беспилотных систем позволяет сохранить жизнь украинских военных. "Робот - это железо: да, дорогое, но человеческая жизнь бесценна", - подчеркивают защитники.

Бригада призывает продолжать развитие беспилотных технологий и дистанционных систем управления. Сейчас 110-я ОМБр формирует подразделения БПЛА и приглашает в ряды инженеров, программистов, операторов и пилотов. Приобщиться можно как по контракту, так и по мобилизации, в возрасте от 18 до 60+ лет.