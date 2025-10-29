РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9651 посетитель онлайн
Новости Видео Уничтожение российской техники
1 352 3

Украинский дрон тщетно ищет остатки вражеского МТЛБ после точного сброса и мощного взрыва. ВИДЕО

Операторы батальона управления и артиллерийской разведки 110-й ОМБр имени генерал-хорунжего Марка Безручко сбросами уничтожили вражескую МТЛБ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись боевой работы украинских воинов опубликована на странице подразделения в соцсетях. На записи видно, что после пятого сброса вражеская бронемашина исчезает в огне мощного взрыва.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Когда дым и огонь развеялись оператор украинского беспилотника пытался заснять остатки бронемашины. Впрочем смог найти на месте взрыва только воронку от взрыва.

Смотрите: Оккупанты в черных мешках лежат над дорогой: аэроразведка 110-й бригады зафиксировала. ВИДЕО

"Феерический подрыв МТЛБ! После одного из сбросов МТЛБ разорвало в клочья. Работает БУАР 110 ОМБр!", - отмечают бойцы в комментарии к видео.

Также смотрите: Тактике "диффузии" врага должны противопоставить развитие НРК и беспилотных технологий, - 110 ОМБр. ФОТО

Автор: 

армия РФ (21083) уничтожение (8287) дроны (5253) 110 отдельная механизированная бригада (125)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Оце гепнуло!!!
показать весь комментарий
29.10.2025 12:57 Ответить
На молекули розірвало !
показать весь комментарий
29.10.2025 12:59 Ответить
Большой бадаБум
показать весь комментарий
29.10.2025 13:41 Ответить
 
 