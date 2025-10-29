Украинский дрон тщетно ищет остатки вражеского МТЛБ после точного сброса и мощного взрыва. ВИДЕО

Операторы батальона управления и артиллерийской разведки 110-й ОМБр имени генерал-хорунжего Марка Безручко сбросами уничтожили вражескую МТЛБ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись боевой работы украинских воинов опубликована на странице подразделения в соцсетях. На записи видно, что после пятого сброса вражеская бронемашина исчезает в огне мощного взрыва.

Когда дым и огонь развеялись оператор украинского беспилотника пытался заснять остатки бронемашины. Впрочем смог найти на месте взрыва только воронку от взрыва.

"Феерический подрыв МТЛБ! После одного из сбросов МТЛБ разорвало в клочья. Работает БУАР 110 ОМБр!", - отмечают бойцы в комментарии к видео.

