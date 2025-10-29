Украинский дрон тщетно ищет остатки вражеского МТЛБ после точного сброса и мощного взрыва. ВИДЕО
Операторы батальона управления и артиллерийской разведки 110-й ОМБр имени генерал-хорунжего Марка Безручко сбросами уничтожили вражескую МТЛБ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись боевой работы украинских воинов опубликована на странице подразделения в соцсетях. На записи видно, что после пятого сброса вражеская бронемашина исчезает в огне мощного взрыва.
Когда дым и огонь развеялись оператор украинского беспилотника пытался заснять остатки бронемашины. Впрочем смог найти на месте взрыва только воронку от взрыва.
"Феерический подрыв МТЛБ! После одного из сбросов МТЛБ разорвало в клочья. Работает БУАР 110 ОМБр!", - отмечают бойцы в комментарии к видео.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Viktor Lukiianchuk
показать весь комментарий29.10.2025 12:57 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
AbOriginal_UA
показать весь комментарий29.10.2025 12:59 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Nub Nubov #586380
показать весь комментарий29.10.2025 13:41 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль